12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире - РИА Новости Крым, 11.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251111/12-letniy-malchik-pogib-pod-kolesami-mashiny-v-armavire-1150797472.html
12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире - РИА Новости Крым, 11.11.2025
12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
В Армавире 12-летний мальчик погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T09:45
2025-11-11T09:41
дтп
краснодарский край
армавир
умвд россии по краснодарскому краю
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150797361_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_40398862f89d135f0cc1cfd03415e692.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Армавире 12-летний мальчик погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края.ДТП произошло накануне около восьми часов вечера.В результате ДТП ребенок от полученных травм умер на месте. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
краснодарский край
армавир
12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире

В Армавире водитель иномарки насмерть сбил 12-летнего мальчика

09:45 11.11.2025
 
© Telegram-канал полиция Кубани12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
© Telegram-канал полиция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Армавире 12-летний мальчик погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края.
ДТП произошло накануне около восьми часов вечера.
"27-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
В результате ДТП ребенок от полученных травм умер на месте. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
