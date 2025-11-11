https://crimea.ria.ru/20251111/12-letniy-malchik-pogib-pod-kolesami-mashiny-v-armavire-1150797472.html

12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире

В Армавире 12-летний мальчик погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Армавире 12-летний мальчик погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края.ДТП произошло накануне около восьми часов вечера.В результате ДТП ребенок от полученных травм умер на месте. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

