12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире - РИА Новости Крым, 11.11.2025
12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
В Армавире 12-летний мальчик погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T09:45
2025-11-11T09:45
2025-11-11T09:41
дтп
краснодарский край
армавир
умвд россии по краснодарскому краю
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Армавире 12-летний мальчик погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в полиции Краснодарского края.ДТП произошло накануне около восьми часов вечера.В результате ДТП ребенок от полученных травм умер на месте. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
краснодарский край
армавир
12-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
