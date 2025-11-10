https://crimea.ria.ru/20251110/vzryv-u-stantsii-metro-v-indii-vosem-chelovek-pogibli-i-15-raneny-1150786930.html
У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены
У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены - РИА Новости Крым, 10.11.2025
У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены
В результате взрыва автомобиля у станции метро Красный форт в столице Индии погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T18:01
2025-11-10T18:01
2025-11-10T18:25
индия
новости
происшествия
автомобиль
метро
транспорт
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150787119_0:42:882:538_1920x0_80_0_0_656b69528f1f1e0e343c0605747ffe5a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В результате взрыва автомобиля у станции метро Красный форт в столице Индии погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.Общее число раненых растет, по последним данным сообщается минимум о 15 пострадавших, многие из них в тяжелом состоянии.Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18:55 по местному времени (16:25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено, уточнили данные в публикации.Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в Дели, напомнили в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под АрзамасомТеракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человекВзрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
индия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150787119_165:0:882:538_1920x0_80_0_0_8688a7d72e4e49c98a07e5401331bb5e.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, новости, происшествия, автомобиль, метро, транспорт, взрыв, видео
У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены
При взрыве автомобиля у станции метро в Индии погибли восемь и ранены 15 человек
18:01 10.11.2025 (обновлено: 18:25 10.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В результате взрыва автомобиля у станции метро Красный форт в столице Индии погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
"По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле выхода № 1 станции метро "Красный форт" в понедельник вечером", – цитирует РИА Новости сообщение телеканала.
Общее число раненых растет, по последним данным сообщается минимум о 15 пострадавших, многие из них в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18:55 по местному времени (16:25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено, уточнили данные в публикации.
"Характер взрыва пока неизвестен. После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности", – добавили в сообщении.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в Дели, напомнили в публикации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: