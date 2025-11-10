Рейтинг@Mail.ru
У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены - РИА Новости Крым, 10.11.2025
У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены
В результате взрыва автомобиля у станции метро Красный форт в столице Индии погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию. РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В результате взрыва автомобиля у станции метро Красный форт в столице Индии погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.Общее число раненых растет, по последним данным сообщается минимум о 15 пострадавших, многие из них в тяжелом состоянии.Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18:55 по местному времени (16:25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено, уточнили данные в публикации.Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в Дели, напомнили в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под АрзамасомТеракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человекВзрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
18:01 10.11.2025 (обновлено: 18:25 10.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В результате взрыва автомобиля у станции метро Красный форт в столице Индии погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

"По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле выхода № 1 станции метро "Красный форт" в понедельник вечером", – цитирует РИА Новости сообщение телеканала.

Общее число раненых растет, по последним данным сообщается минимум о 15 пострадавших, многие из них в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18:55 по местному времени (16:25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено, уточнили данные в публикации.
"Характер взрыва пока неизвестен. После взрыва власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности", – добавили в сообщении.
Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в Дели, напомнили в публикации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом
Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек
Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
 
