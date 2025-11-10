https://crimea.ria.ru/20251110/vzryv-u-stantsii-metro-v-indii-vosem-chelovek-pogibli-i-15-raneny-1150786930.html

У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены

У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены - РИА Новости Крым, 10.11.2025

У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены

В результате взрыва автомобиля у станции метро Красный форт в столице Индии погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию. РИА Новости Крым, 10.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В результате взрыва автомобиля у станции метро Красный форт в столице Индии погибли восемь человек. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.Общее число раненых растет, по последним данным сообщается минимум о 15 пострадавших, многие из них в тяжелом состоянии.Взрыв произошел возле входа №1 станции метро "Красный Форт" в Дели в 18:55 по местному времени (16:25 мск). В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом. На место происшествия было отправлено около 15 пожарных машин, а полиция оцепила всю территорию. Движение транспорта в этом районе также ограничено, уточнили данные в публикации.Крепость Красный форт находится в районе Старого Дели и является одним из самых популярных туристических мест в Дели, напомнили в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под АрзамасомТеракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человекВзрыв посылки на почте в Петербурге – что известно

