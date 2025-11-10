https://crimea.ria.ru/20251110/vtb-spros-malogo-i-srednego-biznesa-na-servisy-bukhgalterii-vyros-na-60-1150781222.html

ВТБ: спрос малого и среднего бизнеса на сервисы бухгалтерии вырос на 60%

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Спрос малого и среднего бизнеса на сервисы бухгалтерии в текущем году вырос на 60%, предприниматели активно переходят на автоматизированные решения и аутсорсинг на фоне изменений в налоговом регулировании и повышения требований к учету, сообщается в исследовании ВТБ.На втором месте – вопросы, которые можно объединить в категорию "бухгалтерский ликбез" для новичков. Они включают знакомство с календарем отчетности, правилами ведения бизнеса и работой с личным кабинетом индивидуального предпринимателя на сайте Федеральной налоговой службы. На третьем месте – полный цикл трудового права. Бизнес интересует все, что касается сотрудников – от базовых понятий трудового права и экономики найма до расчета налогов и сроков сдачи кадровой отчетности.Бухгалтерия регулярно сталкивается с вопросами о налоговых изменениях, прежде всего, в части НДС. Эти обращения – на четвертом месте по популярности. Замыкает пятерку проактивное информирование. Предприниматели хотят заранее точно знать, какие налоги и взносы им платить, а также какую отчетность сдавать в контролирующие органы. Больше всего запросов приходится на апрель – июнь, когда происходит календарный пик налоговой отчетности."Результаты исследования запросов в нашем сервисе "Бухгалтерия ВТБ для бизнеса" говорят о трансформации роли бухгалтера. Сегодня это не просто исполнитель, а стратегический партнер бизнеса, который должен обладать широкими знаниями, выходящими за пределы классического учета. Спрос сместился в сторону обучения, проактивного консультирования и помощи в цифровизации бизнес-процессов, в том числе, связанных с банковскими операциями. Умение просто объяснять сложные вещи и выстроить для клиента понятный график обязательств, а также готовность к расширению зоны ответственности становятся ключевыми компетенциями", – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

