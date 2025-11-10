Рейтинг@Mail.ru
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
В Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая... РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.Руководитель региона напомнил, что в 2024-м было собрано 113 тысяч тонн. В этом году весенние заморозки и почвенная засуха привели к гибели насаждений и снижению объемов сбора. Но есть и хорошие новости - летняя жара улучшила вкусовые качества ягоды.Сезон сбора урожая почти завершен, но аграрии продолжать уборку винограда поздних сортов созревания, а также сортов винограда, предназначенных для производства десертных вин по типу ice wine ("ледяное вино").Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работыВесь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в КитаеВ Севастополе завершили уборку винограда
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда

В Крыму собрали на 10 тысяч тонн винограда меньше в сравнении с прошлым годом

12:27 10.11.2025 (обновлено: 12:30 10.11.2025)
 
Виноградник в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

"По состоянию на 6 ноября виноградари региона собрали уже 103 тысяч тонн солнечной ягоды с площади 15 тысяч гектаров. При этом урожайность составила в среднем 69 центнеров с гектара", - написал он в своем Telegram-канале.

Виноградник в Крыму
Виноградник в Крыму
Руководитель региона напомнил, что в 2024-м было собрано 113 тысяч тонн. В этом году весенние заморозки и почвенная засуха привели к гибели насаждений и снижению объемов сбора. Но есть и хорошие новости - летняя жара улучшила вкусовые качества ягоды.
"Высокая температура во время формирования урожая оказывает влияние на органолептические и физико-химические свойства ягод. Поэтому, например, красные сухие и крепленые вина урожая-2025 ввиду аномальных погодных условий будут особенно насыщенными и богатыми по вкусовой палитре", - подчеркнул Аксенов.
Виноградник в Крыму
Виноградник в Крыму
Сезон сбора урожая почти завершен, но аграрии продолжать уборку винограда поздних сортов созревания, а также сортов винограда, предназначенных для производства десертных вин по типу ice wine ("ледяное вино").
