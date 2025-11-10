https://crimea.ria.ru/20251110/vino-budet-vkusnee-zhara-v-krymu-povliyala-na-urozhay-vinograda-1150778877.html
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
В Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T12:27
2025-11-10T12:27
2025-11-10T12:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.Руководитель региона напомнил, что в 2024-м было собрано 113 тысяч тонн. В этом году весенние заморозки и почвенная засуха привели к гибели насаждений и снижению объемов сбора. Но есть и хорошие новости - летняя жара улучшила вкусовые качества ягоды.Сезон сбора урожая почти завершен, но аграрии продолжать уборку винограда поздних сортов созревания, а также сортов винограда, предназначенных для производства десертных вин по типу ice wine ("ледяное вино").
крым
крым, новости крыма, виноградники крыма, виноделие в крыму, сергей аксенов, сельское хозяйство
Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
В Крыму собрали на 10 тысяч тонн винограда меньше в сравнении с прошлым годом
12:27 10.11.2025 (обновлено: 12:30 10.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"По состоянию на 6 ноября виноградари региона собрали уже 103 тысяч тонн солнечной ягоды с площади 15 тысяч гектаров. При этом урожайность составила в среднем 69 центнеров с гектара", - написал он в своем Telegram-канале.
Руководитель региона напомнил, что в 2024-м было собрано 113 тысяч тонн. В этом году весенние заморозки и почвенная засуха привели к гибели насаждений и снижению объемов сбора. Но есть и хорошие новости - летняя жара улучшила вкусовые качества ягоды.
"Высокая температура во время формирования урожая оказывает влияние на органолептические и физико-химические свойства ягод. Поэтому, например, красные сухие и крепленые вина урожая-2025 ввиду аномальных погодных условий будут особенно насыщенными и богатыми по вкусовой палитре", - подчеркнул Аксенов.
Сезон сбора урожая почти завершен, но аграрии продолжать уборку винограда поздних сортов созревания, а также сортов винограда, предназначенных для производства десертных вин по типу ice wine ("ледяное вино").
