https://crimea.ria.ru/20251110/vino-budet-vkusnee-zhara-v-krymu-povliyala-na-urozhay-vinograda-1150778877.html

Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда

Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда - РИА Новости Крым, 10.11.2025

Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда

В Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T12:27

2025-11-10T12:27

2025-11-10T12:30

крым

новости крыма

виноградники крыма

виноделие в крыму

сергей аксенов

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150777903_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_30bb5f5cddd0867cdddb88e4763bea0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.Руководитель региона напомнил, что в 2024-м было собрано 113 тысяч тонн. В этом году весенние заморозки и почвенная засуха привели к гибели насаждений и снижению объемов сбора. Но есть и хорошие новости - летняя жара улучшила вкусовые качества ягоды.Сезон сбора урожая почти завершен, но аграрии продолжать уборку винограда поздних сортов созревания, а также сортов винограда, предназначенных для производства десертных вин по типу ice wine ("ледяное вино").Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работыВесь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в КитаеВ Севастополе завершили уборку винограда

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, виноградники крыма, виноделие в крыму, сергей аксенов, сельское хозяйство