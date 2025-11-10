Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину
В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину
2025-11-10T15:57
2025-11-10T16:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По предварительной информации следствия, трагедия произошла вечером 16 октября. 67-летний местный житель упал в траншею, вырытую на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного Симферополя при проведении канализационных работ, в результате чего скончался.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя (ч. 2 ст. 216 УК РФ).В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны организации, проводящей работы, в том числе в части надлежащего ограждения места проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в МосквеДвоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено делоВ Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину

15:57 10.11.2025 (обновлено: 16:28 10.11.2025)
 
Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с сообщением об обнаружении тела мужчины в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта в городе Симферополе
Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с сообщением об обнаружении тела мужчины в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта в городе Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
По предварительной информации следствия, трагедия произошла вечером 16 октября. 67-летний местный житель упал в траншею, вырытую на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного Симферополя при проведении канализационных работ, в результате чего скончался.

"Утром рабочие, выполняя грейдирование участка, не заметили тело мужчины и засыпали траншею землей. Потерпевший числился как без вести пропавший, правоохранительными органами устанавливалось его местонахождение", – сказано в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
"Тело мужчины было обнаружено в середине октября текущего года. Организована и взята под контроль проверка по данному факту", – проинформировали в республиканской прокуратуре.
В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны организации, проводящей работы, в том числе в части надлежащего ограждения места проведения работ.
