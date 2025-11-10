https://crimea.ria.ru/20251110/v-simferopole-rabochie-sluchayno-zakopali-upavshego-v-transheyu-muzhchinu-1150784043.html

В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину

В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину - РИА Новости Крым, 10.11.2025

В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину

В Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T15:57

2025-11-10T15:57

2025-11-10T16:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По предварительной информации следствия, трагедия произошла вечером 16 октября. 67-летний местный житель упал в траншею, вырытую на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного Симферополя при проведении канализационных работ, в результате чего скончался.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя (ч. 2 ст. 216 УК РФ).В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны организации, проводящей работы, в том числе в части надлежащего ограждения места проведения работ.

