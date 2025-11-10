https://crimea.ria.ru/20251110/v-simferopole-rabochie-sluchayno-zakopali-upavshego-v-transheyu-muzhchinu-1150784043.html
В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину
В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину
В Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T15:57
2025-11-10T15:57
2025-11-10T16:28
симферополь
новости крыма
происшествия
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150783924_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b6844b18659b060279df766dce8ee6b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По предварительной информации следствия, трагедия произошла вечером 16 октября. 67-летний местный житель упал в траншею, вырытую на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного Симферополя при проведении канализационных работ, в результате чего скончался.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя (ч. 2 ст. 216 УК РФ).В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны организации, проводящей работы, в том числе в части надлежащего ограждения места проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в МосквеДвоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено делоВ Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150783924_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6b69cc04d18c3b5cbd342dfb34f25188.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым
В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину
В Симферополе рабочие случайно закопали грейдером тело упавшего в траншею мужчины
15:57 10.11.2025 (обновлено: 16:28 10.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
По предварительной информации следствия, трагедия произошла вечером 16 октября. 67-летний местный житель упал в траншею, вырытую на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного Симферополя при проведении канализационных работ, в результате чего скончался.
"Утром рабочие, выполняя грейдирование участка, не заметили тело мужчины и засыпали траншею землей. Потерпевший числился как без вести пропавший, правоохранительными органами устанавливалось его местонахождение", – сказано в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
"Тело мужчины было обнаружено в середине октября текущего года. Организована и взята под контроль проверка по данному факту", – проинформировали в республиканской прокуратуре.
В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны организации, проводящей работы, в том числе в части надлежащего ограждения места проведения работ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: