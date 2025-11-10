https://crimea.ria.ru/20251110/v-simferopole-evakuirovali-torgovyy-tsentr--chto-izvestno-1150786102.html
В Симферополе эвакуировали торговый центр – что известно
В Симферополе в понедельник днем эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.
2025-11-10T17:25
симферополь
новости крыма
происшествия
торговые сети
эвакуация
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник днем эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.По их словам, объявления о закрытии ТЦ по техническим причинам прозвучали по громкоговорителю – посетителей и сотрудников попросили покинуть здание. На место прибыли правоохранители.В соцсетях распространяется информация о том, что причиной эвакуации стала шутка школьников из одного из российских регионов, однако официальных данных на этот счет к этому часу нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе поступили звонки о минировании школ, больниц и ТЦКрым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВДПожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель
симферополь
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
17:25 10.11.2025 (обновлено: 17:27 10.11.2025)