В Симферополе эвакуировали торговый центр – что известно

В Симферополе в понедельник днем эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы. РИА Новости Крым, 10.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе в понедельник днем эвакуировали людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе. Об этом РИА Новости Крым сообщили очевидцы.По их словам, объявления о закрытии ТЦ по техническим причинам прозвучали по громкоговорителю – посетителей и сотрудников попросили покинуть здание. На место прибыли правоохранители.В соцсетях распространяется информация о том, что причиной эвакуации стала шутка школьников из одного из российских регионов, однако официальных данных на этот счет к этому часу нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе поступили звонки о минировании школ, больниц и ТЦКрым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВДПожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель

