В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 10.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251110/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1150774257.html
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T08:15
2025-11-10T08:15
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
логистика
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт в понедельник около 6:00. Ограничения действовали более двух часов. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика, общественный транспорт
В Севастополе возобновили движение морского транспорта

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

08:15 10.11.2025
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновил работу", - говорится в сообщении.
Рейд в городе был закрыт в понедельник около 6:00. Ограничения действовали более двух часов. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
