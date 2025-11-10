https://crimea.ria.ru/20251110/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1150774257.html

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 10.11.2025

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 10.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт в понедельник около 6:00. Ограничения действовали более двух часов. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

