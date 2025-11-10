https://crimea.ria.ru/20251110/v-sevastopole-podesheveli-myaso-kur-i-sakhar-1150781958.html
В Севастополе подешевели мясо кур и сахар
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели сахар, подсолнечное масло, курица, рыба, яйца и "борщевой набор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Вместе с тем, незначительно выросла стоимость сливочного масла, молока длительного хранения, огурцов и белокочанной капусты.В правительстве отметили, что торговые сети соблюдают меморандум о стабилизации цен.Напомним, меморандум заключен в 10 организациях розничной сетевой торговли и на сегодня действует в 122 точках.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели сахар, подсолнечное масло, курица, рыба, яйца и "борщевой набор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Вместе с тем, незначительно выросла стоимость сливочного масла, молока длительного хранения, огурцов и белокочанной капусты.
В правительстве отметили, что торговые сети соблюдают меморандум о стабилизации цен.
"Специалисты департамента сельского хозяйства проверили соблюдение меморандума о стабилизации цен. Соглашение предполагает минимальную наценку (0–15%) на социально значимые товары. Они должны быть выделены синими ценниками с пометкой "Меморандум", а их перечень расположен в "Уголке покупателя", – рассказали в пресс-службе.
Напомним, меморандум заключен в 10 организациях розничной сетевой торговли и на сегодня действует в 122 точках.
