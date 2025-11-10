Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подешевели мясо кур и сахар - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251110/v-sevastopole-podesheveli-myaso-kur-i-sakhar-1150781958.html
В Севастополе подешевели мясо кур и сахар
В Севастополе подешевели мясо кур и сахар - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Севастополе подешевели мясо кур и сахар
В Севастополе подешевели сахар, подсолнечное масло, курица, рыба, яйца и "борщевой набор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T21:48
2025-11-10T20:54
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
цены и тарифы
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110086/29/1100862970_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20e43ba7d787301df33a57ce2f8a5e00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели сахар, подсолнечное масло, курица, рыба, яйца и "борщевой набор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Вместе с тем, незначительно выросла стоимость сливочного масла, молока длительного хранения, огурцов и белокочанной капусты.В правительстве отметили, что торговые сети соблюдают меморандум о стабилизации цен.Напомним, меморандум заключен в 10 организациях розничной сетевой торговли и на сегодня действует в 122 точках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимойНа поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110086/29/1100862970_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0995dd9d0a49d90077a4b0365ed89f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, цены и тарифы, продукты
В Севастополе подешевели мясо кур и сахар

В Севастополе снизились цены на сахар и куриное мясо

21:48 10.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПтицеводческое предприятие
Птицеводческое предприятие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели сахар, подсолнечное масло, курица, рыба, яйца и "борщевой набор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Вместе с тем, незначительно выросла стоимость сливочного масла, молока длительного хранения, огурцов и белокочанной капусты.
В правительстве отметили, что торговые сети соблюдают меморандум о стабилизации цен.

"Специалисты департамента сельского хозяйства проверили соблюдение меморандума о стабилизации цен. Соглашение предполагает минимальную наценку (0–15%) на социально значимые товары. Они должны быть выделены синими ценниками с пометкой "Меморандум", а их перечень расположен в "Уголке покупателя", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, меморандум заключен в 10 организациях розничной сетевой торговли и на сегодня действует в 122 точках.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение
"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
 
СевастопольНовости СевастополяПравительство СевастополяЦены и тарифыПродукты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Атаки ВСУ на Крым и Туапсе и прекращение шатдауна в США: главное за день
21:52Морской транспорт Севастополя возобновил работу
21:48В Севастополе подешевели мясо кур и сахар
21:31В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям
21:22Катера и паромы остановили в Севастополе
21:07На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты
20:52Семь беспилотников сбили над Крымом и еще двумя регионами России
20:28Молодежь XXI века в глазах старшего поколения: опрос РИА Новости Крым
20:15Спортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу
19:55Что будет с курсом доллара и ценами к Новому году
19:31В России тестируют блокировку SIM-карт – у кого не будет связи
19:10В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки
18:52100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики
18:27Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"
18:01У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены
17:49На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор
17:30В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов
17:25В Симферополе эвакуировали торговый центр – что известно
17:14Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз
16:33ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи
Лента новостейМолния