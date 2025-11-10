https://crimea.ria.ru/20251110/v-sevastopole-podesheveli-myaso-kur-i-sakhar-1150781958.html

В Севастополе подешевели мясо кур и сахар

В Севастополе подешевели мясо кур и сахар - РИА Новости Крым, 10.11.2025

В Севастополе подешевели мясо кур и сахар

В Севастополе подешевели сахар, подсолнечное масло, курица, рыба, яйца и "борщевой набор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 10.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе подешевели сахар, подсолнечное масло, курица, рыба, яйца и "борщевой набор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Вместе с тем, незначительно выросла стоимость сливочного масла, молока длительного хранения, огурцов и белокочанной капусты.В правительстве отметили, что торговые сети соблюдают меморандум о стабилизации цен.Напомним, меморандум заключен в 10 организациях розничной сетевой торговли и на сегодня действует в 122 точках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимойНа поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей

