В Севастополе не ходят катера и паромы - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Севастополе не ходят катера и паромы
Севастополе утром в понедельник не ходит морской пассажирский транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Севастополе утром в понедельник не ходит морской пассажирский транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.О причинах временной остановки не сообщается.Накануне катера и паромы в Севастополе останавливали дважды. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий, а также рейд в городе периодически закрывают в целях безопасности.
06:01 10.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Севастополе утром в понедельник не ходит морской пассажирский транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
О причинах временной остановки не сообщается.
Накануне катера и паромы в Севастополе останавливали дважды. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий, а также рейд в городе периодически закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
