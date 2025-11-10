https://crimea.ria.ru/20251110/v-sevastopole-ne-khodyat-katera-i-paromy-1150772773.html
В Севастополе не ходят катера и паромы
Севастополе утром в понедельник не ходит морской пассажирский транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T06:01
2025-11-10T06:01
2025-11-10T06:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Севастополе утром в понедельник не ходит морской пассажирский транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.О причинах временной остановки не сообщается.Накануне катера и паромы в Севастополе останавливали дважды. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий, а также рейд в городе периодически закрывают в целях безопасности.
севастополь
В Севастополе остановлен морской пассажирский транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Севастополе утром в понедельник не ходит морской пассажирский транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
О причинах временной остановки не сообщается.
Накануне катера и паромы в Севастополе останавливали дважды. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий, а также рейд в городе периодически закрывают в целях безопасности.
