В России тестируют блокировку SIM-карт – у кого не будет связи - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В России тестируют блокировку SIM-карт – у кого не будет связи
В России тестируют блокировку SIM-карт – у кого не будет связи - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В России тестируют блокировку SIM-карт – у кого не будет связи
В России стартовало тестирование 24-часовой блокировки связи на SIM-картах вернувшихся из-за рубежа абонентов. Как сообщает в понедельник Минцифры, мера... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T19:31
2025-11-10T19:31
новости
минцифры рф
связь
телефон
безопасность
сим-карта
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В России стартовало тестирование 24-часовой блокировки связи на SIM-картах вернувшихся из-за рубежа абонентов. Как сообщает в понедельник Минцифры, мера необходима для борьбы с беспилотниками.В тестовом режиме механизм начал действовать 10 ноября. Для абонентов с российскими SIM-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа, если сим-карта неактивна в течение 72 часов или же при возвращении из международного роуминга.Оповещение о блокировке приходит в смс от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен, проинформировали в Минцифры.Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону, уточнили в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для КрымаВ России появятся детские SIM-картыВзыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре
новости, минцифры рф, связь, телефон, безопасность, сим-карта, беспилотник (бпла, дрон)
В России тестируют блокировку SIM-карт – у кого не будет связи

Операторы связи тестируют блокировку связи у вернувшихся из-за рубежа абонентов

19:31 10.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В России стартовало тестирование 24-часовой блокировки связи на SIM-картах вернувшихся из-за рубежа абонентов. Как сообщает в понедельник Минцифры, мера необходима для борьбы с беспилотниками.
"Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании SIM-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой SIM-карте будут временно блокироваться", – сказано в сообщении.
В тестовом режиме механизм начал действовать 10 ноября. Для абонентов с российскими SIM-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа, если сим-карта неактивна в течение 72 часов или же при возвращении из международного роуминга.
Оповещение о блокировке приходит в смс от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен, проинформировали в Минцифры.
Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону, уточнили в министерстве.
