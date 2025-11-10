https://crimea.ria.ru/20251110/v-rossii-testiruyut-blokirovku-sim-kart--u-kogo-ne-budet-svyazi-1150789666.html

В России тестируют блокировку SIM-карт – у кого не будет связи

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В России стартовало тестирование 24-часовой блокировки связи на SIM-картах вернувшихся из-за рубежа абонентов. Как сообщает в понедельник Минцифры, мера необходима для борьбы с беспилотниками.В тестовом режиме механизм начал действовать 10 ноября. Для абонентов с российскими SIM-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа, если сим-карта неактивна в течение 72 часов или же при возвращении из международного роуминга.Оповещение о блокировке приходит в смс от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен, проинформировали в Минцифры.Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону, уточнили в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для КрымаВ России появятся детские SIM-картыВзыскание долгов без суда и лимит на "симки": что ждет россиян в ноябре

