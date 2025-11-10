Рейтинг@Mail.ru
В России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидов
В России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидов
В России расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов. Теперь в списке находится 119 наименований. Об этом сказано в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В России расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов. Теперь в списке находится 119 наименований. Об этом сказано в официальном Telegram-канале правительства РФ.Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными заболеваниями для повышения качества их жизни, обеспечения роста и развития. Такие продукты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава при участии профильных главных внештатных специалистов министерства, включая главного внештатного специалиста по медицинской генетике.Специализированное лечебное питание, которое детям с такими сложными диагнозами назначает врач, помогает лучше развиваться и вести более активный и насыщенный образ жизни."Чем раньше маленькие пациенты его принимают, тем, конечно, лучше для их здоровья", – подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин.Кроме того, он попросил коллег в регионах регулярно пополнять ассортимент лечебного питания, следить за тем, чтобы оно было в достаточном количестве, и родители могли получить его для своего ребенка сразу, как только возникает такая необходимость.В мае стало известно, что в Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В России расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов. Теперь в списке находится 119 наименований. Об этом сказано в официальном Telegram-канале правительства РФ.
Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными заболеваниями для повышения качества их жизни, обеспечения роста и развития. Такие продукты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава при участии профильных главных внештатных специалистов министерства, включая главного внештатного специалиста по медицинской генетике.
"В обновленный перечень добавлены продукты лечебного питания для детей с муковисцидозом в возрасте от 1 года до 10 лет, а также для детей с нарушением окисления жирных кислот. Теперь в списке находится 119 наименований таких продуктов", – сказано в сообщении.
Специализированное лечебное питание, которое детям с такими сложными диагнозами назначает врач, помогает лучше развиваться и вести более активный и насыщенный образ жизни.
"Чем раньше маленькие пациенты его принимают, тем, конечно, лучше для их здоровья", – подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин.
Кроме того, он попросил коллег в регионах регулярно пополнять ассортимент лечебного питания, следить за тем, чтобы оно было в достаточном количестве, и родители могли получить его для своего ребенка сразу, как только возникает такая необходимость.
В мае стало известно, что в Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.
