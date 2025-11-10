Рейтинг@Mail.ru
В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки
В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки
Технологический сбор на ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия разработали в России для финансирования развития электронной и радиоэлектронной... РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Технологический сбор на ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия разработали в России для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны. Введение этого механизма планируется в несколько этапов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.В профильном министерстве также добавили, что в рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны, добавили в публикации. Поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптировать, а государству со своей стороны отладить механизм, пояснили в Минпромторге.
В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки

Технологический сбор на ноутбуки и смартфоны разработали в России – вводить будут поэтапно

19:10 10.11.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Девушка со смартфоном возле ноутбука - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Технологический сбор на ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия разработали в России для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны. Введение этого механизма планируется в несколько этапов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.
"Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны", – сказано в сообщении.
В профильном министерстве также добавили, что в рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.
Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны, добавили в публикации. Поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптировать, а государству со своей стороны отладить механизм, пояснили в Минпромторге.
"Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", – уточнили в Минпромторге РФ.
