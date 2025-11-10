https://crimea.ria.ru/20251110/v-rossii-planiruyut-vvesti-tekhnologicheskiy-sbor-na-smartfony-i-noutbuki-1150786483.html
В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Технологический сбор на ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия разработали в России для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны. Введение этого механизма планируется в несколько этапов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.В профильном министерстве также добавили, что в рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны, добавили в публикации. Поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптировать, а государству со своей стороны отладить механизм, пояснили в Минпромторге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся детские SIM-картыДля жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспортуНациональный суперкомпьютерный центр создадут В России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Технологический сбор на ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия разработали в России для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны. Введение этого механизма планируется в несколько этапов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.
"Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны", – сказано в сообщении.
В профильном министерстве также добавили, что в рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.
Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны, добавили в публикации. Поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптировать, а государству со своей стороны отладить механизм, пояснили в Минпромторге.
"Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие) будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа", – уточнили в Минпромторге РФ.
