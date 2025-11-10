https://crimea.ria.ru/20251110/v-rossii-planiruyut-vvesti-tekhnologicheskiy-sbor-na-smartfony-i-noutbuki-1150786483.html

В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки

В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки - РИА Новости Крым, 10.11.2025

В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки

Технологический сбор на ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия разработали в России для финансирования развития электронной и радиоэлектронной... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T19:10

2025-11-10T19:10

2025-11-10T19:10

смартфон

новости

ноутбук

технологический сбор

минпромторг рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1b/1122185724_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_c069b36d59aae1ee20428cfbab619f2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Технологический сбор на ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия разработали в России для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны. Введение этого механизма планируется в несколько этапов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.В профильном министерстве также добавили, что в рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны, добавили в публикации. Поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптировать, а государству со своей стороны отладить механизм, пояснили в Минпромторге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появятся детские SIM-картыДля жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспортуНациональный суперкомпьютерный центр создадут В России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смартфон, новости, ноутбук, технологический сбор, минпромторг рф