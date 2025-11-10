Рейтинг@Mail.ru
В Крыму виновнику гибели инвалида в ДТП дали год принудительных работ - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Крыму виновнику гибели инвалида в ДТП дали год принудительных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к году общественных работ водителя, по вине которого погиб инвалид-колясочник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В октябре прошлого года в селе Завет-Ленинский Джанкойского района водитель грузовика сбил колясочника, двигавшегося по краю проезжей части. От полученных травм инвалид скончался.Также он на полтора года лишен водительских прав.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму виновнику ДТП с пешеходом вынесли приговор Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешеходаВиновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
© Прокуратура КрымаВ Джанкойском районе грузовик насмерть сбил инвалида-колясочника. Октябрь 2024 года
В Джанкойском районе грузовик насмерть сбил инвалида-колясочника. Октябрь 2024 года
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к году общественных работ водителя, по вине которого погиб инвалид-колясочник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В октябре прошлого года в селе Завет-Ленинский Джанкойского района водитель грузовика сбил колясочника, двигавшегося по краю проезжей части. От полученных травм инвалид скончался.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к одному году принудительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы", - говорится в сообщении.
Также он на полтора года лишен водительских прав.
