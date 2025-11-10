Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251110/v-krymu-mat-nakazali-za-millionnyy-dolg-po-alimentam-troim-detyam-1150783803.html
В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям
В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям
Жительница Нижнегорского района отправится на исправительные работы за миллионный долг на троих детей. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T21:31
2025-11-10T21:31
прокуратура республики крым
нижнегорский район
новости крыма
происшествия
алименты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Нижнегорского района отправится на исправительные работы за миллионный долг на троих детей. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, подсудимая была лишена родительских прав и по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание троих детей 2007, 2011 и 2015 годов рождения.Суд приговорил виновную к семи месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отец задолжал ребенку 700 тысяч рублей - дело рассмотрит судОбщедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знатьАлиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
нижнегорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, нижнегорский район, новости крыма, происшествия, алименты
В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям

Крымчанку за миллионный долг по алиментам троим детям отправили на исправительные работы

21:31 10.11.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Нижнегорского района отправится на исправительные работы за миллионный долг на троих детей. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, подсудимая была лишена родительских прав и по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание троих детей 2007, 2011 и 2015 годов рождения.

"Указанной обязанности подсудимая не выполняла, в результате чего у нее образовалась задолженность в размере более 1 миллиона рублей", – сказано в сообщении.

Суд приговорил виновную к семи месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму отец задолжал ребенку 700 тысяч рублей - дело рассмотрит суд
Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знать
Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
 
Прокуратура Республики КрымНижнегорский районНовости КрымаПроисшествияАлименты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Атаки ВСУ на Крым и Туапсе и прекращение шатдауна в США: главное за день
21:52Морской транспорт Севастополя возобновил работу
21:48В Севастополе подешевели мясо кур и сахар
21:31В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям
21:22Катера и паромы остановили в Севастополе
21:07На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты
20:52Семь беспилотников сбили над Крымом и еще двумя регионами России
20:28Молодежь XXI века в глазах старшего поколения: опрос РИА Новости Крым
20:15Спортсмены из Крыма и Севастополя победили на первенстве Европы по боксу
19:55Что будет с курсом доллара и ценами к Новому году
19:31В России тестируют блокировку SIM-карт – у кого не будет связи
19:10В России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки
18:52100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики
18:27Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"
18:01У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены
17:49На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор
17:30В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов
17:25В Симферополе эвакуировали торговый центр – что известно
17:14Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз
16:33ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи
Лента новостейМолния