В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям
В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям
Жительница Нижнегорского района отправится на исправительные работы за миллионный долг на троих детей. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T21:31
2025-11-10T21:31
2025-11-10T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Нижнегорского района отправится на исправительные работы за миллионный долг на троих детей. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, подсудимая была лишена родительских прав и по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание троих детей 2007, 2011 и 2015 годов рождения.Суд приговорил виновную к семи месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.
В Крыму мать наказали за миллионный долг по алиментам троим детям
Крымчанку за миллионный долг по алиментам троим детям отправили на исправительные работы