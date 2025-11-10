Рейтинг@Mail.ru
В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна
В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна
В 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна. Не соответствующие... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T07:56
2025-11-10T07:24
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149116360_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_d9ffd34265918a5bfa60778f99b99c4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна. Не соответствующие требованиям законодательства документы аграриям выдавали лже-лаборатории. Об этом сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Арзиева, поддельные декларации на зерно выдаются фантомными лабораториями, которые за деньги проводят аттестацию продукции в онлайн-режиме, не проводя при этом лабораторных исследований. Он уточнил, что подобные лаборатории находятся за пределами Крыма, Севастополя и новых регионов.Как сообщалось ранее, в Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляют зерна продовольственного класса.
Новости
В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна

В Крыму и Севастополе аннулировали сотни поддельных деклараций на зерно

07:56 10.11.2025
 
© Администрация Ленинского района Республики КрымУборка урожая
Уборка урожая
© Администрация Ленинского района Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна. Не соответствующие требованиям законодательства документы аграриям выдавали лже-лаборатории. Об этом сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев в пресс-центре РИА Новости Крым.

"В этом году наша служба аннулировала более 700 деклараций, которые признаны нами некачественными. Тем самым не допустили на рынок более миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, не соответствующей протокольным исследованиям", – рассказал руководитель управления.

По словам Арзиева, поддельные декларации на зерно выдаются фантомными лабораториями, которые за деньги проводят аттестацию продукции в онлайн-режиме, не проводя при этом лабораторных исследований. Он уточнил, что подобные лаборатории находятся за пределами Крыма, Севастополя и новых регионов.
Как сообщалось ранее, в Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляют зерна продовольственного класса.
