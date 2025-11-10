https://crimea.ria.ru/20251110/v-krym-i-sevastopol-ne-dopustili-bolee-milliona-tonn-opasnogo-zerna-1150733912.html

В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна

В 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149116360_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_d9ffd34265918a5bfa60778f99b99c4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях приостановлено действие более 700 сертификатов качества зерна. Не соответствующие требованиям законодательства документы аграриям выдавали лже-лаборатории. Об этом сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Арзиева, поддельные декларации на зерно выдаются фантомными лабораториями, которые за деньги проводят аттестацию продукции в онлайн-режиме, не проводя при этом лабораторных исследований. Он уточнил, что подобные лаборатории находятся за пределами Крыма, Севастополя и новых регионов.Как сообщалось ранее, в Крыму исследовано уже около 200 тысяч тонн пшеницы нового урожая, больше 60% от этого объема составляют зерна продовольственного класса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в КрымуВ Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 годуУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму

Новости

