В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов
В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов - РИА Новости Крым, 10.11.2025
В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов
В Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T17:30
2025-11-10T17:30
крым
новости крыма
пожар
происшествия
феодосия
гу мчс рф по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Инцидент произошел в понедельник днем в пригородном поселке Щебетовка. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.Пожар оперативно потушили на площади 15 квадратных метров. В его причинах разбираются эксперты.
крым
феодосия
крым, новости крыма, пожар, происшествия, феодосия, гу мчс рф по республике крым
В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов

В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли одного человека и еще 20 эвакуировали

17:30 10.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Инцидент произошел в понедельник днем в пригородном поселке Щебетовка. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, на котором спасли человека. Мужчину вывели на улицу с помощью самоспасателя. Были эвакуированы еще 20 жильцов из подъезда, трое из них дети", - говорится в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымФеодосийские пожарные спасли человека из огня
Феодосийские пожарные спасли человека из огня
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Феодосийские пожарные спасли человека из огня
Пожар оперативно потушили на площади 15 квадратных метров. В его причинах разбираются эксперты.
КрымНовости КрымаПожарПроисшествияФеодосияГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
