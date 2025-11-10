В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов

https://crimea.ria.ru/20251110/v-feodosii-iz-goryaschey-pyatietazhki-spasli-muzhchinu-i-evakuirovali-20-zhiltsov-1150786262.html
2025-11-10T17:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Инцидент произошел в понедельник днем в пригородном поселке Щебетовка. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.Пожар оперативно потушили на площади 15 квадратных метров. В его причинах разбираются эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧСВ Симферополе эвакуировали торговый центр – что известноПожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали
