В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов

В Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС...

2025-11-10T17:30

крым

новости крыма

пожар

происшествия

феодосия

гу мчс рф по республике крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Инцидент произошел в понедельник днем в пригородном поселке Щебетовка. Загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.Пожар оперативно потушили на площади 15 квадратных метров. В его причинах разбираются эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧСВ Симферополе эвакуировали торговый центр – что известноПожар в пятиэтажке в Сочи: эвакуированы 100 человек - четверо пострадали

