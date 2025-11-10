https://crimea.ria.ru/20251110/sem-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-esche-dvumya-regionami-rossii-1150790779.html
Семь беспилотников сбили над Крымом и еще двумя регионами России
Российские средства ПВО в течение дня в понедельник сбили семь вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T20:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в течение дня в понедельник сбили семь вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что пять беспилотников ликвидированы над территорией Брянской области, а также по одному над Крымом и Курской область.В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря, сообщали в российском оборонном ведомстве ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
