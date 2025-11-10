Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи
https://crimea.ria.ru/20251110/pytalis-szhech-vyshki-svyazi--fsb-zaderzhala-8-diversantov-1150784795.html
ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи
ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи - РИА Новости Крым, 10.11.2025
ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи
Восемь жителей Башкирии задержаны за подготовку к диверсии на объектах сотовой связи, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Управления ФСБ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Восемь жителей Башкирии задержаны за подготовку к диверсии на объектах сотовой связи, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Управления ФСБ.По данным силовиков, житель Салавата решил заработать и вступил в переписку в Telegram с человеком, предложившим поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель. Заказчик определили мета расположения объектов и ждал видеоотчеты.Все члены группы задержаны при попытке совершения диверсии. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиямВ Карелии задержан проукраинский диверсантПодростки из четырех регионов России готовили теракты
ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи

За попытку поджога вышек сотовой связи задержаны восемь жителей Башкирии

16:33 10.11.2025 (обновлено: 16:39 10.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Восемь жителей Башкирии задержаны за подготовку к диверсии на объектах сотовой связи, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Управления ФСБ.
"УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 8 жителей города Салавата и Ишимбайского района, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи", – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным силовиков, житель Салавата решил заработать и вступил в переписку в Telegram с человеком, предложившим поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель. Заказчик определили мета расположения объектов и ждал видеоотчеты.
"Для выполнения заданий за денежное вознаграждение злоумышленником был найден сообщник, который, в свою очередь, передал условия своим шестерым близким знакомым и привлек уже их для совершения диверсий", – сообщили а ведомстве.
Все члены группы задержаны при попытке совершения диверсии. Возбуждено уголовное дело.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиям
В Карелии задержан проукраинский диверсант
Подростки из четырех регионов России готовили теракты
 
БашкирияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиСвязьМобильная связьПроисшествияДиверсия
 
