https://crimea.ria.ru/20251110/pytalis-szhech-vyshki-svyazi--fsb-zaderzhala-8-diversantov-1150784795.html
ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи
ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи - РИА Новости Крым, 10.11.2025
ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи
Восемь жителей Башкирии задержаны за подготовку к диверсии на объектах сотовой связи, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Управления ФСБ. РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T16:33
2025-11-10T16:33
2025-11-10T16:39
башкирия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
связь
мобильная связь
происшествия
диверсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ec9207f1ecaef120937cd080deb1cc63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Восемь жителей Башкирии задержаны за подготовку к диверсии на объектах сотовой связи, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Управления ФСБ.По данным силовиков, житель Салавата решил заработать и вступил в переписку в Telegram с человеком, предложившим поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель. Заказчик определили мета расположения объектов и ждал видеоотчеты.Все члены группы задержаны при попытке совершения диверсии. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ могут ввести пожизненный срок за склонение детей к диверсиямВ Карелии задержан проукраинский диверсантПодростки из четырех регионов России готовили теракты
башкирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de23b6dcb1855e71537fe7fc9fd15c95.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башкирия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, связь, мобильная связь, происшествия, диверсия
ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи
За попытку поджога вышек сотовой связи задержаны восемь жителей Башкирии
16:33 10.11.2025 (обновлено: 16:39 10.11.2025)