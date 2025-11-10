https://crimea.ria.ru/20251110/pytalis-szhech-vyshki-svyazi--fsb-zaderzhala-8-diversantov-1150784795.html

ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи

ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи - РИА Новости Крым, 10.11.2025

ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи

Восемь жителей Башкирии задержаны за подготовку к диверсии на объектах сотовой связи, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Управления ФСБ. РИА Новости Крым, 10.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Восемь жителей Башкирии задержаны за подготовку к диверсии на объектах сотовой связи, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Управления ФСБ.По данным силовиков, житель Салавата решил заработать и вступил в переписку в Telegram с человеком, предложившим поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель. Заказчик определили мета расположения объектов и ждал видеоотчеты.Все члены группы задержаны при попытке совершения диверсии. Возбуждено уголовное дело.

