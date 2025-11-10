Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил личный состав МВД за мужество и добросовестную службу - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Путин поблагодарил личный состав МВД за мужество и добросовестную службу
Путин поблагодарил личный состав МВД за мужество и добросовестную службу - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Путин поблагодарил личный состав МВД за мужество и добросовестную службу
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество и профессионализм. Видеообращение по случаю праздника... РИА Новости Крым, 10.11.2025
владимир путин (политик)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
праздники и памятные даты
безопасность
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество и профессионализм. Видеообращение по случаю праздника опубликовано на сайте Кремля."Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу, кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом, кто и в этот праздничный день несет службу на своем рабочем месте - на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан", - сказал президент.МВД, по словам Путина, является одной из центральных опор государственной системы. "Сегодня органы внутренних дел решают целый комплекс сложных и ответственных задач. Прежде всего это борьба с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. И наши граждане рассчитывают, что результативность вашей работы на этих направлениях будет повышаться", - отметил российский лидер.Глава государства добавил, что особых слов благодарности заслуживают ветераны МВД, которые внесли значимый вклад в современный облик ведомства, способствовали профессиональному становлению и закаляли характер нынешнего поколения сотрудников органов внутренних дел.10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. До 1991 года отмечался как День советской милиции, затем до 2011 года – как День российской милиции. После вступления в силу закона "О полиции" официальное название праздника изменилось в третий раз.
владимир путин (политик), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), праздники и памятные даты, безопасность, россия, новости
Путин поблагодарил личный состав МВД за мужество и добросовестную службу

Путин поздравил личный состав МВД России с профессиональным праздником

06:39 10.11.2025 (обновлено: 07:20 10.11.2025)
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, отметив их мужество и профессионализм. Видеообращение по случаю праздника опубликовано на сайте Кремля.
"Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу, кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом, кто и в этот праздничный день несет службу на своем рабочем месте - на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан", - сказал президент.
МВД, по словам Путина, является одной из центральных опор государственной системы.
"Сегодня органы внутренних дел решают целый комплекс сложных и ответственных задач. Прежде всего это борьба с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. И наши граждане рассчитывают, что результативность вашей работы на этих направлениях будет повышаться", - отметил российский лидер.
Глава государства добавил, что особых слов благодарности заслуживают ветераны МВД, которые внесли значимый вклад в современный облик ведомства, способствовали профессиональному становлению и закаляли характер нынешнего поколения сотрудников органов внутренних дел.
"Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, за мужество и профессионализм. Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи", - сказал Путин и пожелал сотрудникам органов внутренних дел новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.
10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. До 1991 года отмечался как День советской милиции, затем до 2011 года – как День российской милиции. После вступления в силу закона "О полиции" официальное название праздника изменилось в третий раз.
Владимир Путин (политик)МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Праздники и памятные датыБезопасностьРоссияНовости
 
