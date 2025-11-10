Рейтинг@Mail.ru
На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты - РИА Новости Крым, 10.11.2025
На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты
2025-11-10T21:07
2025-11-10T21:07
новости крыма
россельхознадзор
крым
ярмарка
продукты
симферополь
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На ярмарках выходного дня в Крыму торговали продуктами без маркировки и ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Инспекторы обнаружили нарушения на ярмарках Симферополя, Феодосии и пгт Нижнегорское.Среди товаров, не имеющих маркировки, обнаружили мясо, птицу, рыбу и сыры. По итогам проверки объявлено восемь предостережений.В пресс-службе управления отметили, что всего в 2025 году Россельхонадзор провел 147 обследований ярмарок Крыма и Севастополя. Выданы 98 предостережений, проведено два рейда в отношении рынков, а также пять внеплановых проверок, согласованных с прокуратурами субъектов.Ранее сообщалось, что на ярмарке в крымском поселке Новый Свет были также выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных ветеринарных документов.
крым
симферополь
феодосия
новости крыма, россельхознадзор, крым, ярмарка, продукты, симферополь, феодосия
На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты

21:07 10.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На ярмарках выходного дня в Крыму торговали продуктами без маркировки и ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Инспекторы обнаружили нарушения на ярмарках Симферополя, Феодосии и пгт Нижнегорское.
"В ходе мероприятий обследовано 10 торговых мест хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию продукции животного происхождения. У 8 хозяйствующих субъектов в холодильных витринах и на прилавках выявлена продукция с нарушениями действующего законодательства", – рассказали в ведомстве.
Среди товаров, не имеющих маркировки, обнаружили мясо, птицу, рыбу и сыры. По итогам проверки объявлено восемь предостережений.
В пресс-службе управления отметили, что всего в 2025 году Россельхонадзор провел 147 обследований ярмарок Крыма и Севастополя. Выданы 98 предостережений, проведено два рейда в отношении рынков, а также пять внеплановых проверок, согласованных с прокуратурами субъектов.
Ранее сообщалось, что на ярмарке в крымском поселке Новый Свет были также выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных ветеринарных документов.
