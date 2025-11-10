https://crimea.ria.ru/20251110/na-yarmarkakh-kryma-obnaruzhili-opasnye-produkty-1150786820.html
На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты
2025-11-10T21:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На ярмарках выходного дня в Крыму торговали продуктами без маркировки и ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Инспекторы обнаружили нарушения на ярмарках Симферополя, Феодосии и пгт Нижнегорское.Среди товаров, не имеющих маркировки, обнаружили мясо, птицу, рыбу и сыры. По итогам проверки объявлено восемь предостережений.В пресс-службе управления отметили, что всего в 2025 году Россельхонадзор провел 147 обследований ярмарок Крыма и Севастополя. Выданы 98 предостережений, проведено два рейда в отношении рынков, а также пять внеплановых проверок, согласованных с прокуратурами субъектов.Ранее сообщалось, что на ярмарке в крымском поселке Новый Свет были также выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных ветеринарных документов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в РоссиюВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыВ Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На ярмарках выходного дня в Крыму торговали продуктами без маркировки и ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Инспекторы обнаружили нарушения на ярмарках Симферополя, Феодосии и пгт Нижнегорское.
"В ходе мероприятий обследовано 10 торговых мест хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию продукции животного происхождения. У 8 хозяйствующих субъектов в холодильных витринах и на прилавках выявлена продукция с нарушениями действующего законодательства", – рассказали в ведомстве.
Среди товаров, не имеющих маркировки, обнаружили мясо, птицу, рыбу и сыры. По итогам проверки объявлено восемь предостережений.
В пресс-службе управления отметили, что всего в 2025 году Россельхонадзор провел 147 обследований ярмарок Крыма и Севастополя. Выданы 98 предостережений, проведено два рейда в отношении рынков, а также пять внеплановых проверок, согласованных с прокуратурами субъектов.
Ранее сообщалось, что на ярмарке в крымском поселке Новый Свет были также выявлены
факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных ветеринарных документов.
