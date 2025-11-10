https://crimea.ria.ru/20251110/na-yarmarkakh-kryma-obnaruzhili-opasnye-produkty-1150786820.html

На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты

На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты - РИА Новости Крым, 10.11.2025

На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты

На ярмарках выходного дня в Крыму торговали продуктами без маркировки и ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T21:07

2025-11-10T21:07

2025-11-10T21:07

новости крыма

россельхознадзор

крым

ярмарка

продукты

симферополь

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147289381_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_5e5d19fcd20781fb82c58043bd7bafa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На ярмарках выходного дня в Крыму торговали продуктами без маркировки и ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Инспекторы обнаружили нарушения на ярмарках Симферополя, Феодосии и пгт Нижнегорское.Среди товаров, не имеющих маркировки, обнаружили мясо, птицу, рыбу и сыры. По итогам проверки объявлено восемь предостережений.В пресс-службе управления отметили, что всего в 2025 году Россельхонадзор провел 147 обследований ярмарок Крыма и Севастополя. Выданы 98 предостережений, проведено два рейда в отношении рынков, а также пять внеплановых проверок, согласованных с прокуратурами субъектов.Ранее сообщалось, что на ярмарке в крымском поселке Новый Свет были также выявлены факты продажи мяса, рыбы, консервов, молочных и других продуктов без необходимой маркировки и сопроводительных ветеринарных документов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в РоссиюВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыВ Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках

крым

симферополь

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, россельхознадзор, крым, ярмарка, продукты, симферополь, феодосия