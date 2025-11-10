Рейтинг@Mail.ru
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами - РИА Новости Крым, 10.11.2025
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами - РИА Новости Крым, 10.11.2025
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
Из Польши на Украину пытались провезти более 14 тысяч почтовых марок с символикой немецких нацистов, в том числе портретами вождя Третьего рейха Адольфа... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T14:43
2025-11-10T14:47
украина
новости
происшествия
неонацизм
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Из Польши на Украину пытались провезти более 14 тысяч почтовых марок с символикой немецких нацистов, в том числе портретами вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает украинская таможенная служба.Контрабанду обнаружили во время таможенного досмотра автомобиля. В отношении мужчины, пытавшегося провезти марки, составлен протокол о нарушении таможенных правил.Пресс-служба государственной таможенной службы Украины опубликовала в Telegram фото нескольких изъятых марок. На них видны марки с портретами Гитлера, символикой немецкого национал-социализма, а также марки, выпущенные в честь оккупации нацистами различных территорий Европы в 1930-х годах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами

На Украину пытались ввезти 14 тысяч марок с изображением Гитлера и символикой нацистов

14:43 10.11.2025 (обновлено: 14:47 10.11.2025)
 
© Государственная таможенная служба УкраиныНа Украину пытались ввезти 14 тысяч марок с изображением Гитлера и символикой нацистов
На Украину пытались ввезти 14 тысяч марок с изображением Гитлера и символикой нацистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Из Польши на Украину пытались провезти более 14 тысяч почтовых марок с символикой немецких нацистов, в том числе портретами вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает украинская таможенная служба.
"Во время таможенного контроля в пункте пропуска "Шегини – Медика" работники таможни обнаружили 14 487 почтовых марок, скрытых среди подержанной одежды. Ориентировочная стоимость изъятых предметов на теневом рынке составляет более 1,5 миллиона гривен (около 2,9 млн рублей – ред.)", – говорится в сообщении.
Контрабанду обнаружили во время таможенного досмотра автомобиля. В отношении мужчины, пытавшегося провезти марки, составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Пресс-служба государственной таможенной службы Украины опубликовала в Telegram фото нескольких изъятых марок. На них видны марки с портретами Гитлера, символикой немецкого национал-социализма, а также марки, выпущенные в честь оккупации нацистами различных территорий Европы в 1930-х годах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния