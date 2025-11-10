https://crimea.ria.ru/20251110/na-ukrainu-pytalis-vvezti-tysyachi-pochtovykh-marok-s-gitlerom-i-natsistami-1150782223.html

На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами

На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами - РИА Новости Крым, 10.11.2025

На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами

Из Польши на Украину пытались провезти более 14 тысяч почтовых марок с символикой немецких нацистов, в том числе портретами вождя Третьего рейха Адольфа... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T14:43

2025-11-10T14:43

2025-11-10T14:47

украина

новости

происшествия

неонацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150782687_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f46fc40f5fc3d9de89f932ee2ae55bd3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Из Польши на Украину пытались провезти более 14 тысяч почтовых марок с символикой немецких нацистов, в том числе портретами вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает украинская таможенная служба.Контрабанду обнаружили во время таможенного досмотра автомобиля. В отношении мужчины, пытавшегося провезти марки, составлен протокол о нарушении таможенных правил.Пресс-служба государственной таможенной службы Украины опубликовала в Telegram фото нескольких изъятых марок. На них видны марки с портретами Гитлера, символикой немецкого национал-социализма, а также марки, выпущенные в честь оккупации нацистами различных территорий Европы в 1930-х годах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, происшествия, неонацизм