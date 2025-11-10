https://crimea.ria.ru/20251110/na-ukrainu-pytalis-vvezti-tysyachi-pochtovykh-marok-s-gitlerom-i-natsistami-1150782223.html
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
Из Польши на Украину пытались провезти более 14 тысяч почтовых марок с символикой немецких нацистов, в том числе портретами вождя Третьего рейха Адольфа...
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Из Польши на Украину пытались провезти более 14 тысяч почтовых марок с символикой немецких нацистов, в том числе портретами вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает украинская таможенная служба.Контрабанду обнаружили во время таможенного досмотра автомобиля. В отношении мужчины, пытавшегося провезти марки, составлен протокол о нарушении таможенных правил.Пресс-служба государственной таможенной службы Украины опубликовала в Telegram фото нескольких изъятых марок. На них видны марки с портретами Гитлера, символикой немецкого национал-социализма, а также марки, выпущенные в честь оккупации нацистами различных территорий Европы в 1930-х годах.
Новости
ru-RU
На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
На Украину пытались ввезти 14 тысяч марок с изображением Гитлера и символикой нацистов
14:43 10.11.2025 (обновлено: 14:47 10.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Из Польши на Украину пытались провезти более 14 тысяч почтовых марок с символикой немецких нацистов, в том числе портретами вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает украинская таможенная служба.
"Во время таможенного контроля в пункте пропуска "Шегини – Медика" работники таможни обнаружили 14 487 почтовых марок, скрытых среди подержанной одежды. Ориентировочная стоимость изъятых предметов на теневом рынке составляет более 1,5 миллиона гривен (около 2,9 млн рублей – ред.)", – говорится в сообщении.
Контрабанду обнаружили во время таможенного досмотра автомобиля. В отношении мужчины, пытавшегося провезти марки, составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Пресс-служба государственной таможенной службы Украины опубликовала в Telegram фото нескольких изъятых марок. На них видны марки с портретами Гитлера, символикой немецкого национал-социализма, а также марки, выпущенные в честь оккупации нацистами различных территорий Европы в 1930-х годах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.