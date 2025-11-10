Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251110/na-khersonschine-uchastnikam-zapreschennogo-natsbata-zaochno-vynesli-prigovor-1150779043.html
На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор
На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор - РИА Новости Крым, 10.11.2025
На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор
В Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T17:49
2025-11-10T17:49
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
херсонская область
закон и право
приговор
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.По информации ведомства, с января 2016 года подсудимые - 31-летний мужчина и 49-летняя женщина – добровольно вступили в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* и принимали активное участие в его деятельности.Женщину приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчине дали 9 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Они объявлены в международный розыск, и в отношении их судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил.* признано террористической организацией, запрещенной на территории Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, херсонская область, закон и право, приговор, новости
На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор

В Херсонской области двум участникам незаконного нацбата заочно вынесли приговор

17:49 10.11.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.
По информации ведомства, с января 2016 года подсудимые - 31-летний мужчина и 49-летняя женщина – добровольно вступили в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* и принимали активное участие в его деятельности.
"Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации)", – уточнили в УФСБ.
Женщину приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мужчине дали 9 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием первых двух лет в тюрьме.
Они объявлены в международный розыск, и в отношении их судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил.
* признано террористической организацией, запрещенной на территории Российской Федерации
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюХерсонская областьЗакон и правоПриговорНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52100 миллионов долларов "отмыли" на Украине в сфере энергетики
18:27Соратника Зеленского Миндича внесли в базу "Миротворец"
18:01У станции метро в Индии взорвалась машина: 8 человек погибли и 15 ранены
17:49На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор
17:30В Феодосии из горящей пятиэтажки спасли мужчину и эвакуировали 20 жильцов
17:25В Симферополе эвакуировали торговый центр – что известно
17:14Второе ЧП за сутки: в Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз
16:33ФСБ задержала группу диверсантов за попытку поджога вышек связи
16:11Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму
15:57В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину
15:39"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики
15:21Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил Лукашенко
15:12ВТБ: спрос малого и среднего бизнеса на сервисы бухгалтерии вырос на 60%
14:43На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
14:13Потери Киева за день превысили 1200 боевиков
13:49ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS
13:27В России вырастет максимальный размер больничного
13:14Когда закончится СВО
13:01Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины
12:52Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
Лента новостейМолния