https://crimea.ria.ru/20251110/na-khersonschine-uchastnikam-zapreschennogo-natsbata-zaochno-vynesli-prigovor-1150779043.html
На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор
На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор - РИА Новости Крым, 10.11.2025
На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор
В Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T17:49
2025-11-10T17:49
2025-11-10T17:49
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
херсонская область
закон и право
приговор
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.По информации ведомства, с января 2016 года подсудимые - 31-летний мужчина и 49-летняя женщина – добровольно вступили в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* и принимали активное участие в его деятельности.Женщину приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчине дали 9 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Они объявлены в международный розыск, и в отношении их судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил.* признано террористической организацией, запрещенной на территории Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, херсонская область, закон и право, приговор, новости
На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор
В Херсонской области двум участникам незаконного нацбата заочно вынесли приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.
По информации ведомства, с января 2016 года подсудимые - 31-летний мужчина и 49-летняя женщина – добровольно вступили в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* и принимали активное участие в его деятельности.
"Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации)", – уточнили в УФСБ.
Женщину приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мужчине дали 9 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием первых двух лет в тюрьме.
Они объявлены в международный розыск, и в отношении их судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил.
* признано террористической организацией, запрещенной на территории Российской Федерации
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.