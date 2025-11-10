https://crimea.ria.ru/20251110/na-khersonschine-uchastnikam-zapreschennogo-natsbata-zaochno-vynesli-prigovor-1150779043.html

На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор

На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор - РИА Новости Крым, 10.11.2025

На Херсонщине участникам запрещенного нацбата заочно вынесли приговор

В Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T17:49

2025-11-10T17:49

2025-11-10T17:49

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

херсонская область

закон и право

приговор

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор участникам незаконного нацбатальона, действовавшего против интересов России. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.По информации ведомства, с января 2016 года подсудимые - 31-летний мужчина и 49-летняя женщина – добровольно вступили в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* и принимали активное участие в его деятельности.Женщину приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчине дали 9 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Они объявлены в международный розыск, и в отношении их судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил.* признано террористической организацией, запрещенной на территории Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, херсонская область, закон и право, приговор, новости