2025-11-10T21:52
2025-11-10T21:52
2025-11-10T21:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
21:52 10.11.2025 (обновлено: 21:53 10.11.2025)