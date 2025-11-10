https://crimea.ria.ru/20251110/molodezh-xxi-veka-v-glazakh-starshego-pokoleniya-opros-ria-novosti-krym-1150787907.html
Молодежь XXI века в глазах старшего поколения: опрос РИА Новости Крым
Молодежь XXI века в глазах старшего поколения: опрос РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Молодежь XXI века в глазах старшего поколения: опрос РИА Новости Крым
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. В честь праздника корреспондент РИА Новости Крым вышел на улицы Симферополя и узнал у старшего поколения, что они...
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. В честь праздника корреспондент РИА Новости Крым вышел на улицы Симферополя и узнал у старшего поколения, что они думают о современной молодежи.Варианты ответов были разные: "Они не выпускают из рук смартфоны, а их дружба рождается в чатах", ️"Они не ищут стабильной работы на заводе, предпочитая фриланс и самореализацию".Молодежь XXI века – какая она в глазах старшего поколения? Смотрите наше видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
