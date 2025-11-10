https://crimea.ria.ru/20251110/magnitnye-buri-vernutsya-na-zemlyu-vo-vtornik-1150774060.html
Магнитные бури вернутся на Землю во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле. Ожидается, что это произойдет во вторник вечером. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.По его словам, сегодня к нашей планете подойдет облако солнечной плазмы, выброшенное во время вспышки уровня М1,7, произошедшей в середине дня 7 ноября. Геомагнитное поле Земли перейдет в возмущенное состояние, но до магнитных бурь в понедельник не дойдет. По прогнозу, магнитные бури будут интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, и продлятся до утра среды. Нормализуется земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября.Ранее прогнозировалась высокая вероятность магнитных бурь на понедельник, однако сейчас прогноз скорректировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМагнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
магнитные бури, космос, новости, центр погоды "фобос", стихия, метеозависимость
Магнитные бури вернутся на Землю во вторник
Магнитные бури уровня G2 ожидаются на Земле вечером 11 ноября
08:32 10.11.2025 (обновлено: 09:26 10.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле. Ожидается, что это произойдет во вторник вечером. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.
По его словам, сегодня к нашей планете подойдет облако солнечной плазмы, выброшенное во время вспышки уровня М1,7, произошедшей в середине дня 7 ноября. Геомагнитное поле Земли перейдет в возмущенное состояние, но до магнитных бурь в понедельник не дойдет.
"А вот во вторник, когда Землю настигнет более мощное облако солнечного вещества, отправившееся в космическое пространство после вспышки максимально возможного уровня Х1,7, наблюдавшейся на нашей звезде в минувшее воскресенье, воздействие на геомагнитное поле ожидается более интенсивным", - написал специалист в своем Telegram-канале.
По прогнозу, магнитные бури будут интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, и продлятся до утра среды. Нормализуется земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября.
Ранее прогнозировалась
высокая вероятность магнитных бурь на понедельник, однако сейчас прогноз скорректировали.
