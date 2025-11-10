Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури вернутся на Землю во вторник - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251110/magnitnye-buri-vernutsya-na-zemlyu-vo-vtornik-1150774060.html
Магнитные бури вернутся на Землю во вторник
Магнитные бури вернутся на Землю во вторник - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Магнитные бури вернутся на Землю во вторник
Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле. Ожидается, что это произойдет во вторник вечером. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T08:32
2025-11-10T09:26
магнитные бури
космос
новости
центр погоды "фобос"
стихия
метеозависимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_1d554864850e73360abfc9c186fa8697.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле. Ожидается, что это произойдет во вторник вечером. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.По его словам, сегодня к нашей планете подойдет облако солнечной плазмы, выброшенное во время вспышки уровня М1,7, произошедшей в середине дня 7 ноября. Геомагнитное поле Земли перейдет в возмущенное состояние, но до магнитных бурь в понедельник не дойдет. По прогнозу, магнитные бури будут интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, и продлятся до утра среды. Нормализуется земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября.Ранее прогнозировалась высокая вероятность магнитных бурь на понедельник, однако сейчас прогноз скорректировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМагнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_153:0:1128:731_1920x0_80_0_0_12ac9608c5212f728df718a067b92fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, космос, новости, центр погоды "фобос", стихия, метеозависимость
Магнитные бури вернутся на Землю во вторник

Магнитные бури уровня G2 ожидаются на Земле вечером 11 ноября

08:32 10.11.2025 (обновлено: 09:26 10.11.2025)
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле. Ожидается, что это произойдет во вторник вечером. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.
По его словам, сегодня к нашей планете подойдет облако солнечной плазмы, выброшенное во время вспышки уровня М1,7, произошедшей в середине дня 7 ноября. Геомагнитное поле Земли перейдет в возмущенное состояние, но до магнитных бурь в понедельник не дойдет.
"А вот во вторник, когда Землю настигнет более мощное облако солнечного вещества, отправившееся в космическое пространство после вспышки максимально возможного уровня Х1,7, наблюдавшейся на нашей звезде в минувшее воскресенье, воздействие на геомагнитное поле ожидается более интенсивным", - написал специалист в своем Telegram-канале.
По прогнозу, магнитные бури будут интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, и продлятся до утра среды. Нормализуется земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября.
Ранее прогнозировалась высокая вероятность магнитных бурь на понедельник, однако сейчас прогноз скорректировали.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
 
Магнитные бурикосмосНовостиЦентр погоды "ФОБОС"СтихияМетеозависимость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03В Крыму виновнику гибели инвалида в ДТП дали год принудительных работ
10:56На Украине назвали масштабы катастрофы с электрогенерацией
10:28Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье
09:54Жителя Москвы задержали за сбор данных о российском военнослужащем
09:34На востоке Крыма перекроют движение и эвакуируют людей в рамках учений
09:13В системе водоснабжения Евпатории снизят давление
08:59Безэкипажный катер взорвался у берега Туапсе - поврежден дом и ангар
08:45Как сохраняется межнациональный мир в Крыму
08:32Магнитные бури вернутся на Землю во вторник
08:15В Севастополе возобновили движение морского транспорта
07:56В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна
07:29Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем
07:24Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна
07:17Четыре вагона сошли с рельсов в Ленинградской области
07:08Крымский мост - ситуация на утро понедельника
06:39Путин поблагодарил личный состав МВД за мужество и добросовестную службу
06:27Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы
06:01В Севастополе не ходят катера и паромы
00:01Снова +20: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
Лента новостейМолния