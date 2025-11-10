https://crimea.ria.ru/20251110/magnitnye-buri-vernutsya-na-zemlyu-vo-vtornik-1150774060.html

Магнитные бури вернутся на Землю во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце спровоцирует магнитную бурю на Земле. Ожидается, что это произойдет во вторник вечером. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.По его словам, сегодня к нашей планете подойдет облако солнечной плазмы, выброшенное во время вспышки уровня М1,7, произошедшей в середине дня 7 ноября. Геомагнитное поле Земли перейдет в возмущенное состояние, но до магнитных бурь в понедельник не дойдет. По прогнозу, магнитные бури будут интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, и продлятся до утра среды. Нормализуется земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября.Ранее прогнозировалась высокая вероятность магнитных бурь на понедельник, однако сейчас прогноз скорректировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМагнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю

