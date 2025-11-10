Рейтинг@Mail.ru
Ларисе Долиной угрожали убийством - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Ларисе Долиной угрожали убийством
Ларисе Долиной угрожали убийством - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Ларисе Долиной угрожали убийством
Адвокат Ларисы Долиной заявила, что певица обращалась за госзащитой из-за угроз убийством в связи с делом об афере с ее квартирой. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Адвокат Ларисы Долиной заявила, что певица обращалась за госзащитой из-за угроз убийством в связи с делом об афере с ее квартирой. Об этом пишет РИА Новости.В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. На квартиру артистки был наложен арест. В середине января 2025-го суд удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки, с ответчиков должны были взыскать 69 миллионов рублей.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.
россия, новости, лариса долина, суд, убийство
Ларисе Долиной угрожали убийством

Ларисе Долиной угрожали убийством из-за дела об афере с квартирой - адвокат

12:22 10.11.2025
 
© РИА НовостиЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Адвокат Ларисы Долиной заявила, что певица обращалась за госзащитой из-за угроз убийством в связи с делом об афере с ее квартирой. Об этом пишет РИА Новости.
В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. На квартиру артистки был наложен арест. В середине января 2025-го суд удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки, с ответчиков должны были взыскать 69 миллионов рублей.
"В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены", – приводит слова адвоката певицы РИА Новости.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.
РоссияНовостиЛариса ДолинаСудУбийство
 
