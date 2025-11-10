https://crimea.ria.ru/20251110/larise-dolinoy-ugrozhali-ubiystvom--1150778686.html

Ларисе Долиной угрожали убийством

Ларисе Долиной угрожали убийством - РИА Новости Крым, 10.11.2025

Ларисе Долиной угрожали убийством

Адвокат Ларисы Долиной заявила, что певица обращалась за госзащитой из-за угроз убийством в связи с делом об афере с ее квартирой. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T12:22

2025-11-10T12:22

2025-11-10T12:17

россия

новости

лариса долина

суд

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150778573_0:103:1236:798_1920x0_80_0_0_796a504087416226df357756ca6c6b67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Адвокат Ларисы Долиной заявила, что певица обращалась за госзащитой из-за угроз убийством в связи с делом об афере с ее квартирой. Об этом пишет РИА Новости.В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. На квартиру артистки был наложен арест. В середине января 2025-го суд удовлетворил иск по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки, с ответчиков должны были взыскать 69 миллионов рублей.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что Лариса Долина якобы продала пятикомнатную квартиру в Москве и перевела на счета мошенников более 100 миллионов рублей. Новые владельцы квартиры попытались выселить ее, в результате чего на жилье был наложен арест. На страницах исполнительницы в соцсетях хакеры разместили сообщения проукраинского характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетанияЛоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУВ Крыму аферисты продали чужую недвижимость на 30 миллионов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, лариса долина, суд, убийство