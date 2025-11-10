Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - ситуация на утро понедельника
Крымский мост - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Крымский мост - ситуация на утро понедельника
Крымский мост свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра из Керчи и Тамани. Об этом в понедельник утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра из Керчи и Тамани. Об этом в понедельник утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запрещен въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост - ситуация на утро понедельника

Крымский мост свободен для проезда утром в понедельник

07:08 10.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра из Керчи и Тамани. Об этом в понедельник утром сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запрещен въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
