Катера и паромы остановили в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Катера и паромы остановили в Севастополе
Катера и паромы остановили в Севастополе
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Катера и паромы остановили в Севастополе

21:22 10.11.2025 (обновлено: 21:31 10.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
