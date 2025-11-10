Рейтинг@Mail.ru
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251110/kanal-nelegalnoy-migratsii-nakryli-v-krymu-1150784281.html
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму
Двое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T16:11
2025-11-10T16:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
бахчисарайский район
сакский район
белогорский район
новости крыма
происшествия
нелегальные мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150784430_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9b397ec66a87b3fbc896fb2a842e0c56.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Двое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным правоохранителей, фигуранты находили иностранцев, желающих нелегально трудоустроиться на территории полуострова, подыскивали для них жилье и привлекали к работе на стройках в Сакском и Белогорском районах.За организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учетМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 годПутин утвердил Концепцию миграционной политики в России
бахчисарайский район
сакский район
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150784430_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f06767b2664f686d1bf83eba751136e4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, бахчисарайский район, сакский район, белогорский район, новости крыма, происшествия, нелегальные мигранты
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму

В Крыму пресекли деятельность нелегального канала миграции – ФСБ

16:11 10.11.2025 (обновлено: 16:28 10.11.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Двое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным правоохранителей, фигуранты находили иностранцев, желающих нелегально трудоустроиться на территории полуострова, подыскивали для них жилье и привлекали к работе на стройках в Сакском и Белогорском районах.
"Следственным отделом УФСБ в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело", – констатировали в ведомстве.
За организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
Минтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год
Путин утвердил Концепцию миграционной политики в России
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Бахчисарайский районСакский районБелогорский районНовости КрымаПроисшествияНелегальные мигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму
15:57В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину
15:39"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики
15:21Откуда "Орешник" сможет нанести удар – что ответил Лукашенко
15:12ВТБ: спрос малого и среднего бизнеса на сервисы бухгалтерии вырос на 60%
14:43На Украину пытались ввезти тысячи почтовых марок с Гитлером и нацистами
14:13Потери Киева за день превысили 1200 боевиков
13:49ПВО уничтожила 124 дрона и шесть снарядов HIMARS
13:27В России вырастет максимальный размер больничного
13:14Когда закончится СВО
13:01Российские "Кинжалы" разгромили военные базы и аэродромы Украины
12:52Блэкаут на Украине - как удары по энергетике снижают силы ВСУ
12:48Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР
12:27Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай винограда
12:22Ларисе Долиной угрожали убийством
12:18Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в Крыму
12:11В России расширили список лечебных продуктов для детей-инвалидов
12:00Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему
11:38Раввин из Севастополя призвал евреев из ЕС переезжать в Крым
11:26ФСБ пресекла канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж
Лента новостейМолния