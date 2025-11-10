Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму

https://crimea.ria.ru/20251110/kanal-nelegalnoy-migratsii-nakryli-v-krymu-1150784281.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Двое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным правоохранителей, фигуранты находили иностранцев, желающих нелегально трудоустроиться на территории полуострова, подыскивали для них жилье и привлекали к работе на стройках в Сакском и Белогорском районах.За организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учетМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 годПутин утвердил Концепцию миграционной политики в России

