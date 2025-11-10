https://crimea.ria.ru/20251110/kanal-nelegalnoy-migratsii-nakryli-v-krymu-1150784281.html
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму
Двое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T16:11
2025-11-10T16:11
2025-11-10T16:28
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
бахчисарайский район
сакский район
белогорский район
новости крыма
происшествия
нелегальные мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150784430_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9b397ec66a87b3fbc896fb2a842e0c56.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Двое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным правоохранителей, фигуранты находили иностранцев, желающих нелегально трудоустроиться на территории полуострова, подыскивали для них жилье и привлекали к работе на стройках в Сакском и Белогорском районах.За организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учетМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 годПутин утвердил Концепцию миграционной политики в России
бахчисарайский район
сакский район
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150784430_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f06767b2664f686d1bf83eba751136e4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, бахчисарайский район, сакский район, белогорский район, новости крыма, происшествия, нелегальные мигранты
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму
В Крыму пресекли деятельность нелегального канала миграции – ФСБ
16:11 10.11.2025 (обновлено: 16:28 10.11.2025)