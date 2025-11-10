https://crimea.ria.ru/20251110/kakoy-segodnya-prazdnik-10-noyabrya-1132660364.html

Какой сегодня праздник: 10 ноября

Какой сегодня праздник: 10 ноября

Сегодня в мире отмечается Международный день бухгалтерии и Всемирный день науки. В России 10 ноября – профессиональный праздник у сотрудников полиции, а в... РИА Новости Крым, 10.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня в мире отмечается Международный день бухгалтерии и Всемирный день науки. В России 10 ноября – профессиональный праздник у сотрудников полиции, а в Аргентине – у ковбоев-гаучос. В истории этот день остался благодаря изобретению первого в мире мотоцикла, запуску первого лунохода на поверхность Луны и Нобелевской премии, которую впервые получил русский писатель. А еще в этот день родились знаменитый оружейник Михаил Калашников, авиаконструктор Андрей Туполев и одна из самых знаменитых российских рок-групп Nautilus Pimpilius.Что празднуют в миреВ России 10 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. До 1991 года отмечался как День советской милиции, затем до 2011 года – как День российской милиции. После вступления в силу закона "О полиции" официальное название праздника изменилось в третий раз.Ежегодно 10 ноября в мире отмечают Международный день бухгалтерии. Праздник приурочен к дате пятивековой давности: в этот день в 1494 году вышла книга итальянского математика Луки Пачоли "Все об арифметике, геометрии и пропорции". Одна из глав труда была посвящена счетам и принципам бухгалтерии. С тех пор Пачоли считается одним из основателей современной бухгалтерии, а дата стала профессиональным праздником.Под эгидой ООН и ЮНЕСКО 10 ноября также отмечают Всемирный день науки за мир и развитие. Такую формулировку предложили делегаты Всемирной научной конференции в Будапеште в 1999 году, а сам праздник впервые отметили в 2002 году. Основной задачей этой даты учредители видели сближение науки с общественностью для "решения проблем планетарного масштаба".Еще сегодня празднуют Всемирный день молодежи. Кстати, сейчас молодежь составляет чуть более четверти населения России. В нашей стране к этой группе относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет.Также можно отметить День просмотра черно-белого фильма, День кухонной мойки и День незабудок. Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Николая, Степана, Терентия, Анны, Анастасии.Знаменательные событияВ 1885 году инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили двигатель внутреннего сгорания собственной сборки на деревянный четырехколесный велосипед. Необычная конструкция неожиданно для всех проехала по набережной реки Неккар со скоростью 12 км/ч. Так был изобретен первый в мире мотоцикл.В 1910 году Лев Толстой ночью покинул свое имение Ясная Поляна, чтобы жить в соответствии со своим взглядами, основанными на стремлении к минимализму, самосовершенствованию и пацифизму. Через несколько дней самочувствие писателя ухудшилось, а еще через неделю он умер от крупозного воспаления легких на станции Астапово в Липецкой области, в доме начальника станции.В этот же день, только 23 года спустя, другой русский писатель Иван Бунин первым из русских писателей стал лауреатом Нобелевской премии по литературе – за "строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы".В 1970 году в СССР состоялся запуск автоматической межпланетной станции "Луна-17", которая прилунилась на спутник Земли и выпустила на его поверхность первый самоходный аппарат "Луноход-1". Управляемый с Земли, он 11 месяцев путешествовал по лунной поверхности.В 1980 году студенты Свердловского архитектурного института Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий основали рок-группу Nautilus Pompilius. Так родился один из ключевых российских рок-коллективов. В следующем году группа записала первый альбом "Переезд". Всего за 17 лет своего официального существования "Наутилус" выпустил 12 альбомов и получил два десятка наград и премий.Кто родилсяВ 1483 году родился христианский богослов Мартин Лютер. После того, как в 1517 году Папа Римский Лев X разрешает продажу индульгенций для строительства храма св. Петра, Лютер выступил с резкой критикой католической церкви, публично усомнившись в ее праведности. В итоге выступления Лютера привели к Реформации католической церкви, которая, в свою очередь, привела к появлению протестантизма.В 1759 году родился немецкий поэт и философ Иоганн Фридрих фон Шиллер, представитель движения "Буря и натиск" в немецкой литературе. Среди наиболее известных его произведений – пьесы "Разбойники", "Коварство и любовь", "Орлеанская дева", "Вильгельм Телль", а его "Ода к радости" в измененном варианте стала гимном Европейского союза.В 1888 году родился советский ученый и авиаконструктор Андрей Туполев. Под его руководством в СССР было спроектировано более 100 самолетов, 70 из них производились серийно. На самолетах его конструкции было поставлено 78 мировых рекордов. А ведь всего этого могло не случиться: в 1911 году студента Московского технического училища Туполева за участие в студенческих волнениях арестовали и выслали из Москвы на малую родину, в Тверскую область. Только накануне Первой Мировой войны будущий конструктор вернулся в столицу, закончил учебу и поступил на работу в первое в России авиационное расчетное бюро.В 1919 году родился советский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. Мировую славу ему принес изобретенный им в начале 50-х годов XX века автомат Калашникова. Разработал также пулемет Калашникова и карабин "Сайга". За вклад в развитие оружейного дела был награжден несколькими десятками медалей и орденов, среди них – орден Почета Белоруссии, а также венесуэльский "Звезда Карборо" и казахский "Достык".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

