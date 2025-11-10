https://crimea.ria.ru/20251110/kak-sokhranyaetsya-mezhnatsionalnyy-mir-v-krymu-1150742949.html
Как сохраняется межнациональный мир в Крыму
Как сохраняется межнациональный мир в Крыму
Попытки внешних сил повлиять на межнациональную стабильность в Крыму являются системным риском. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член... РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Попытки внешних сил повлиять на межнациональную стабильность в Крыму являются системным риском. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член общественной палаты РК Заур Смирнов. По его словам, в бытность Крыма украинским на полуострове наблюдался период напряженности."Он непосредственно связан с теми условиями, которые создает государство для проживания своего населения, своих граждан", – подчеркнул он.Смирнов привел в пример конец 80-х-начала 90-х годов, когда был период массового возвращения крымских татар на полуостров.Он напомнил попытки сталкивать лбами местное славянское и крымско-татарское население и роль, которую при этом старался играть Киев, – роль "доброго дядюшки"-примирителя. Те провокационные ситуации украинской власти не идут ни в какое сравнение с политикой, которая реализуется в российском Крыму с 2014 года.Памятуя о конфликтах прошлого, общество сейчас осознает возможные риски межнациональной розни и религиозного экстремизма и противостоит им, используя профилактические методы, в том числе и культуру добрососедства.Гость радиостудии привел в пример тот факт, что в Крыму христиане и мусульмане поздравляют друг друга с религиозными и национальными праздниками. И эта практика, по словам Смирнова, становится все более широкой.
08:45 10.11.2025 (обновлено: 09:25 10.11.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым.
Попытки внешних сил повлиять на межнациональную стабильность в Крыму являются системным риском. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал член общественной палаты РК Заур Смирнов. По его словам, в бытность Крыма украинским на полуострове наблюдался период напряженности.
"Он непосредственно связан с теми условиями, которые создает государство для проживания своего населения, своих граждан", – подчеркнул он.
Смирнов привел в пример конец 80-х-начала 90-х годов, когда был период массового возвращения крымских татар на полуостров.
"Мы помним этот пик противостояния, эти протестные акции. Почему они происходили? К этому подталкивала тогдашняя система, которая фактически открыто игнорировала права человека. И мы понимаем, что уже в то время киевские власти видели в Крыму некую точку раздора для решения своих геополитических вопросов. То есть они считали, что чем более дестабилизирована ситуация в Крыму, тем Киеву спокойнее за будущее Крыма, что он никуда не денется", – заявил гость эфира.
Он напомнил попытки сталкивать лбами местное славянское и крымско-татарское население и роль, которую при этом старался играть Киев, – роль "доброго дядюшки"-примирителя. Те провокационные ситуации украинской власти не идут ни в какое сравнение с политикой, которая реализуется в российском Крыму с 2014 года.
"Первым законом, определившими дальнейшее национальное направление в развитии Крыма, было признание трех государственных языков: русского, украинского и крымско-татарского. Такого шага никогда не делало украинское руководство в Крыму – на этом спекулировали, создавая противоречия и разногласия. В российском Крыму мы видим, что был решен целый ряд социальных вопросов религиозного характера: под патронатом президента РФ построены храм Александра Невского, соборная мечеть. То есть решены те вопросы, которые помогают понимать, что мы действительно одна семья", – считает спикер.
Памятуя о конфликтах прошлого, общество сейчас осознает возможные риски межнациональной розни и религиозного экстремизма и противостоит им, используя профилактические методы, в том числе и культуру добрососедства.
Гость радиостудии привел в пример тот факт, что в Крыму христиане и мусульмане поздравляют друг друга с религиозными и национальными праздниками. И эта практика, по словам Смирнова, становится все более широкой.
"Это здорово! И я считаю, что это большое достижение нашего общества. С этого, с таких братских отношений, начинается межнациональный мир, межнациональное согласие, уважение между народами во всей стране, как театр начинается с вешалки", – уверен эксперт.
