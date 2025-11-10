https://crimea.ria.ru/20251110/kak-sokhranyaetsya-mezhnatsionalnyy-mir-v-krymu-1150742949.html

Как сохраняется межнациональный мир в Крыму

Как сохраняется межнациональный мир в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Попытки внешних сил повлиять на межнациональную стабильность в Крыму являются системным риском. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член общественной палаты РК Заур Смирнов. По его словам, в бытность Крыма украинским на полуострове наблюдался период напряженности."Он непосредственно связан с теми условиями, которые создает государство для проживания своего населения, своих граждан", – подчеркнул он.Смирнов привел в пример конец 80-х-начала 90-х годов, когда был период массового возвращения крымских татар на полуостров.Он напомнил попытки сталкивать лбами местное славянское и крымско-татарское население и роль, которую при этом старался играть Киев, – роль "доброго дядюшки"-примирителя. Те провокационные ситуации украинской власти не идут ни в какое сравнение с политикой, которая реализуется в российском Крыму с 2014 года.Памятуя о конфликтах прошлого, общество сейчас осознает возможные риски межнациональной розни и религиозного экстремизма и противостоит им, используя профилактические методы, в том числе и культуру добрососедства.Гость радиостудии привел в пример тот факт, что в Крыму христиане и мусульмане поздравляют друг друга с религиозными и национальными праздниками. И эта практика, по словам Смирнова, становится все более широкой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народовВ Крыму оценили межнациональную обстановку на полуостровеФестиваль "Крымское вдохновение", объединяющий народы и культуру России

