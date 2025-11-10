Рейтинг@Mail.ru
Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251110/inventarizatsiya-vinogradnikov-v-krymu-kak-idut-raboty-1150735430.html
Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы
Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы
Свыше шести тысяч гектаров виноградных насаждений в Крыму и Севастополе уже прошли процедуру инвентаризации. Всего планируется проверить порядка 29 тысяч... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-10T06:27
2025-11-07T16:30
виноградники
виноградники крыма
арсен арзиев
россельхознадзор
сельское хозяйство
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141148198_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5dd20ba99499d9ad85f391b514756b06.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Свыше шести тысяч гектаров виноградных насаждений в Крыму и Севастополе уже прошли процедуру инвентаризации. Всего планируется проверить порядка 29 тысяч гектаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.По его словам, цель инвентаризации – это сверка фактических данных о виноградниках с информацией, внесенной в федеральный реестр виноградных насаждений, который ведет Минсельхоз России. Проверяется площадь и фактическое расположение участков, количество кустов на гектар, сортовой состав и фитосанитарное состояние насаждений, уточнил он.Так, в процессе работы был выявлен случай в Запорожской области, когда в паспорте виноградных насаждений было указано, что кустов 250 тысяч, а по факту оказалось, что их всего 15 тысяч. Тем самым, выявив несоответствие, сотрудники ведомства "не допустили ввода в оборот (постороннего - ред.) виноматериала, который мог бы быть задекларирован в соответствии с количеством заявленных кустов с этого гектара"."В планах на следующий год проверить в рамках инвентаризационной кампании более 20 тысяч гектаров виноградников", - отметил Арзиев, добавив, что ежегодно в регионе закладывается свыше тысячи гектаров новых виноградников. Всего сейчас виноградниками в Крыму и Севастополе занято порядка 28-29 тысяч гектаров.Инвентаризация виноградников в Крыму и Севастополе стартовала в июле текущего года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собирают уникальный урожай виноградаВ Севастополе завершили уборку виноградаВ Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141148198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d43355de085b1b46d7ad1620f76acc7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виноградники, виноградники крыма, арсен арзиев, россельхознадзор, сельское хозяйство, крым, новости крыма
Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы

В Крыму и Севастополе в ходе инвентаризации проверят порядка 29 тысяч га виноградников

06:27 10.11.2025
 
© РИА Новости КрымОсенний виноградник
Осенний виноградник - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Свыше шести тысяч гектаров виноградных насаждений в Крыму и Севастополе уже прошли процедуру инвентаризации. Всего планируется проверить порядка 29 тысяч гектаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.
"В этом году мы проверили уже более шести тысяч гектаров виноградных насаждений. <...> Не было выявлено фантомных виноградников, однако было выявлено небольшое снижение количества кустов, указанных в паспортах. Связано это с прошедшими заморозками в апреле-мае", - сообщил Арзиев.
По его словам, цель инвентаризации – это сверка фактических данных о виноградниках с информацией, внесенной в федеральный реестр виноградных насаждений, который ведет Минсельхоз России. Проверяется площадь и фактическое расположение участков, количество кустов на гектар, сортовой состав и фитосанитарное состояние насаждений, уточнил он.
Так, в процессе работы был выявлен случай в Запорожской области, когда в паспорте виноградных насаждений было указано, что кустов 250 тысяч, а по факту оказалось, что их всего 15 тысяч. Тем самым, выявив несоответствие, сотрудники ведомства "не допустили ввода в оборот (постороннего - ред.) виноматериала, который мог бы быть задекларирован в соответствии с количеством заявленных кустов с этого гектара".
"В планах на следующий год проверить в рамках инвентаризационной кампании более 20 тысяч гектаров виноградников", - отметил Арзиев, добавив, что ежегодно в регионе закладывается свыше тысячи гектаров новых виноградников. Всего сейчас виноградниками в Крыму и Севастополе занято порядка 28-29 тысяч гектаров.
Инвентаризация виноградников в Крыму и Севастополе стартовала в июле текущего года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму собирают уникальный урожай винограда
В Севастополе завершили уборку винограда
В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га
 
ВиноградникиВиноградники КрымаАрсен АрзиевРоссельхознадзорСельское хозяйствоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:56В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна
07:29Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем
07:24Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна
07:17Четыре вагона сошли с рельсов в Ленинградской области
07:08Крымский мост - ситуация на утро понедельника
06:39Путин поблагодарил личный состав МВД за мужество и добросовестную службу
06:27Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы
06:01В Севастополе не ходят катера и паромы
00:01Снова +20: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
23:3210 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
22:03Ответ Кремля о ядерных испытаниях и жуткое ДТП на Крымском мосту: главное
21:48Американский режиссер рассказал правду о Крыме и России
21:31Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури
21:08Хватит ли Крыму и Севастополю пшеницы нового урожая
20:41На Украине расширили зону принудительной эвакуации
20:27В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
20:05В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды
19:51Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
19:28Солнце на столе: как выбрать правильную тыкву и как ее есть для здоровья
Лента новостейМолния