Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы

Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы

2025-11-10T06:27

2025-11-10T06:27

2025-11-07T16:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Свыше шести тысяч гектаров виноградных насаждений в Крыму и Севастополе уже прошли процедуру инвентаризации. Всего планируется проверить порядка 29 тысяч гектаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.По его словам, цель инвентаризации – это сверка фактических данных о виноградниках с информацией, внесенной в федеральный реестр виноградных насаждений, который ведет Минсельхоз России. Проверяется площадь и фактическое расположение участков, количество кустов на гектар, сортовой состав и фитосанитарное состояние насаждений, уточнил он.Так, в процессе работы был выявлен случай в Запорожской области, когда в паспорте виноградных насаждений было указано, что кустов 250 тысяч, а по факту оказалось, что их всего 15 тысяч. Тем самым, выявив несоответствие, сотрудники ведомства "не допустили ввода в оборот (постороннего - ред.) виноматериала, который мог бы быть задекларирован в соответствии с количеством заявленных кустов с этого гектара"."В планах на следующий год проверить в рамках инвентаризационной кампании более 20 тысяч гектаров виноградников", - отметил Арзиев, добавив, что ежегодно в регионе закладывается свыше тысячи гектаров новых виноградников. Всего сейчас виноградниками в Крыму и Севастополе занято порядка 28-29 тысяч гектаров.Инвентаризация виноградников в Крыму и Севастополе стартовала в июле текущего года. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собирают уникальный урожай виноградаВ Севастополе завершили уборку виноградаВ Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га

