ФСБ пресекла канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж - РИА Новости Крым, 10.11.2025
ФСБ пресекла канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж
В Ярославле пресекли канал незаконной поставки двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства.
2025-11-10T11:26
2025-11-10T11:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Ярославле пресекли канал незаконной поставки двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по области.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль".Виновным может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ФСБ пресекла канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж

В Ярославле ФСБ пресекла незаконный канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж

11:26 10.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Ярославле пресекли канал незаконной поставки двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по области.
"Пресечена преступная деятельность двух руководителей коммерческого предприятия г. Ярославля... Обвиняемые организовали незаконное производство и поставку двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Незаконно изготовленная продукция изъята из оборота", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль".
Виновным может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
Лента новостейМолния