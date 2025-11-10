https://crimea.ria.ru/20251110/fsb-presekla-kanal-postavki-dvigateley-dvoynogo-naznacheniya-za-rubezh-1150776786.html

ФСБ пресекла канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж

ФСБ пресекла канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж - РИА Новости Крым, 10.11.2025

ФСБ пресекла канал поставки двигателей двойного назначения за рубеж

В Ярославле пресекли канал незаконной поставки двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 10.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Ярославле пресекли канал незаконной поставки двигателей двойного назначения за рубеж в интересах министерства обороны иностранного государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по области.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный экспорт из РФ продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль".Виновным может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

