Что будет с курсом доллара и ценами к Новому году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Ожидать к концу года ослабления или значительного роста российской валюты не стоит. Таким прогнозом с РИА Новости Крым поделился кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Сейчас курс рубля по отношению к доллару достаточно стабилен, уверен эксперт. И несмотря на предсказания многих аналитиков, национальная валюта сохранится в диапазоне порядка 85-90 рублей за доллар.Вместе с тем, считает эксперт, стабильная валюта не гарантирует аналогичной ситуации с ценами на продукты питания и прочие товары к Новому году."К концу года стоимость ряда товаров из-за спроса повышается уже традиционно. Это, как правило, подарки, украшения, продукты к праздничному столу. Однако, если подходить к приобретению тех же подарков взвешенно, а не руководствуясь импульсивными решениями, многое можно приобрести по хорошим скидкам. Время еще есть", – сказал эксперт.При этом он заметил, что многие продавцы, чтобы создать видимость скидок, повышали цены еще в сентябре-октябре.Экономист Михаил Беляев, в свою очередь, считает, что повышение цен на продукты питания и технику к Новому году давно стало стратегической маркетинговой тенденцией, а не экономическим аргументом.Кроме того, эксперт напомнил, что годовая инфляция в стране, по самым смелым подсчетам, составляет 7%. Вполне вероятно, и рубль может ослабнуть – до 83 за доллар. Однако из-за жесткой политики Центрального банка сильных колебаний на рынке ждать не стоит.Как сообщалось ранее, в сентябре в Крыму подорожали некоторые продукты и техника, а стоимость ряда услуг снизилась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегреваВывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииПовышение НДС до 22%: на сколько это увеличит инфляцию – прогноз

