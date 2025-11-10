https://crimea.ria.ru/20251110/chto-budet-s-kursom-dollara-i-tsenami-k-novomu-godu-1150779457.html
Что будет с курсом доллара и ценами к Новому году
Ожидать к концу года ослабления или значительного роста российской валюты не стоит. Таким прогнозом с РИА Новости Крым поделился кандидат экономических наук,... РИА Новости Крым, 10.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Ожидать к концу года ослабления или значительного роста российской валюты не стоит. Таким прогнозом с РИА Новости Крым поделился кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.Сейчас курс рубля по отношению к доллару достаточно стабилен, уверен эксперт. И несмотря на предсказания многих аналитиков, национальная валюта сохранится в диапазоне порядка 85-90 рублей за доллар.Вместе с тем, считает эксперт, стабильная валюта не гарантирует аналогичной ситуации с ценами на продукты питания и прочие товары к Новому году."К концу года стоимость ряда товаров из-за спроса повышается уже традиционно. Это, как правило, подарки, украшения, продукты к праздничному столу. Однако, если подходить к приобретению тех же подарков взвешенно, а не руководствуясь импульсивными решениями, многое можно приобрести по хорошим скидкам. Время еще есть", – сказал эксперт.При этом он заметил, что многие продавцы, чтобы создать видимость скидок, повышали цены еще в сентябре-октябре.Экономист Михаил Беляев, в свою очередь, считает, что повышение цен на продукты питания и технику к Новому году давно стало стратегической маркетинговой тенденцией, а не экономическим аргументом.Кроме того, эксперт напомнил, что годовая инфляция в стране, по самым смелым подсчетам, составляет 7%. Вполне вероятно, и рубль может ослабнуть – до 83 за доллар. Однако из-за жесткой политики Центрального банка сильных колебаний на рынке ждать не стоит.Как сообщалось ранее, в сентябре в Крыму подорожали некоторые продукты и техника, а стоимость ряда услуг снизилась.
К Новому году цены на деликатесы вырастут на 10% – прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым.
Ожидать к концу года ослабления или значительного роста российской валюты не стоит. Таким прогнозом с РИА Новости Крым
поделился кандидат экономических наук, завкафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий.
Сейчас курс рубля по отношению к доллару достаточно стабилен, уверен эксперт. И несмотря на предсказания многих аналитиков, национальная валюта сохранится в диапазоне порядка 85-90 рублей за доллар.
"Сейчас рубль устойчиво держится. Падать он не будет. Скорее, ожидается рост национальной валюты, но не более 90 рублей за доллар. Ситуация зависит в первую очередь от геополитических факторов, нежели от экономических", – отметил Андрей Вершицкий.
Вместе с тем, считает эксперт, стабильная валюта не гарантирует аналогичной ситуации с ценами на продукты питания и прочие товары к Новому году.
"К концу года стоимость ряда товаров из-за спроса повышается уже традиционно. Это, как правило, подарки, украшения, продукты к праздничному столу. Однако, если подходить к приобретению тех же подарков взвешенно, а не руководствуясь импульсивными решениями, многое можно приобрести по хорошим скидкам. Время еще есть", – сказал эксперт.
При этом он заметил, что многие продавцы, чтобы создать видимость скидок, повышали цены еще в сентябре-октябре.
Экономист Михаил Беляев, в свою очередь, считает, что повышение цен на продукты питания и технику к Новому году давно стало стратегической маркетинговой тенденцией, а не экономическим аргументом.
"Находятся именно предлоги. Причем любые. Санкции, долги, нефть… это все отговорки. Рост цен – не экономическая тенденция, а решение самих продавцов. В основном вырастет стоимость деликатесов – где-то на 10%. А на электронику вряд ли. Стоимость этих товаров и так достигла определенного "потолка", – сказал Беляев РИА Новости Крым.
Кроме того, эксперт напомнил, что годовая инфляция в стране, по самым смелым подсчетам, составляет 7%. Вполне вероятно, и рубль может ослабнуть – до 83 за доллар. Однако из-за жесткой политики Центрального банка сильных колебаний на рынке ждать не стоит.
Как сообщалось ранее, в сентябре в Крыму подорожали
некоторые продукты и техника, а стоимость ряда услуг снизилась.
