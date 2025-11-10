https://crimea.ria.ru/20251110/bezekipazhnyy-kater-vzorvalsya-u-berega-tuapse---povrezhden-dom-i-angar-1150774466.html
Безэкипажный катер взорвался у берега Туапсе - поврежден дом и ангар
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера ликвидировали у побережья Туапсе в Краснодарском крае, в результате детонации одного из них поврежден дом и лодочный ангар. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы, уточнили в оперштабе.Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря. Накануне с 20:00 мск до 23:00 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
РИА Новости Крым
