Безэкипажный катер взорвался у берега Туапсе - поврежден дом и ангар - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Безэкипажный катер взорвался у берега Туапсе - поврежден дом и ангар
Безэкипажный катер взорвался у берега Туапсе - поврежден дом и ангар - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Безэкипажный катер взорвался у берега Туапсе - поврежден дом и ангар
Четыре украинских безэкипажных катера ликвидировали у побережья Туапсе в Краснодарском крае, в результате детонации одного из них поврежден дом и лодочный...
2025-11-10T08:59
2025-11-10T09:11
туапсе
безэкипажные катера
атаки всу
краснодарский край
происшествия
новости
черное море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882572_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_e4c35369ca7a0182f7a6d6494feebd9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера ликвидировали у побережья Туапсе в Краснодарском крае, в результате детонации одного из них поврежден дом и лодочный ангар. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы, уточнили в оперштабе.Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря. Накануне с 20:00 мск до 23:00 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
туапсе
краснодарский край
черное море
Новости
туапсе, безэкипажные катера, атаки всу, краснодарский край, происшествия, новости, черное море
Безэкипажный катер взорвался у берега Туапсе - поврежден дом и ангар

У берегов Туапсе ликвидировали четыре безэкипажных катера

08:59 10.11.2025 (обновлено: 09:11 10.11.2025)
 
© Администрация муниципального образования Туапсинский районТуапсе
Туапсе
© Администрация муниципального образования Туапсинский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера ликвидировали у побережья Туапсе в Краснодарском крае, в результате детонации одного из них поврежден дом и лодочный ангар. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар", - говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы, уточнили в оперштабе.
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря. Накануне с 20:00 мск до 23:00 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма.
ТуапсеБезэкипажные катераАтаки ВСУКраснодарский крайПроисшествияНовостиЧерное море
 
