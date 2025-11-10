https://crimea.ria.ru/20251110/ataki-vsu-na-krym-i-tuapse-i-prekraschenie-shatdauna-v-ssha-glavnoe-za-den-1150788940.html

Атаки ВСУ на Крым и Туапсе и прекращение шатдауна в США: главное за день

Украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Крым и Туапсе. Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна. На Украине раскрыли схему...

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники и безэкипажные катера атаковали Крым и Туапсе. Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна. На Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетики – силовики проводят обыски у соратника главы киевского режима Владимира Зеленского. Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму. В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на Крым и ТуапсеНад Крымом и Черным морем за ночь сбили 10 беспилотников ВСУ – всего над регионами России нейтрализовали 71 беспилотник.Четыре украинских безэкипажных катера были ликвидировали у побережья Туапсе в Краснодарском крае, в результате детонации одного из них поврежден дом и лодочный ангар.Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдаунаСенат США одобрил законопроект, позволяющий прекратить самый продолжительный за всю американскую историю шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства. Документ поддержали 60 членов верхней палаты парламента, 40 выступили против."Дело Миндича" на Украине: обыски у соратника ЗеленскогоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере раскрыло группу, которая получала "откаты" в размере от 10% до 15% от контрагентов национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом" – "отмыто" около 100 миллионов долларов США.Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, а также экс-министра энергетики Германа Галущенко.Тимур Миндич внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".Канал нелегальной миграции накрыли в КрымуДвое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным правоохранителей, фигуранты находили иностранцев, желающих нелегально трудоустроиться на территории полуострова, подыскивали для них жилье и привлекали к работе на стройках в Сакском и Белогорском районах.В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчинуВ Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По предварительной информации следствия, трагедия произошла вечером 16 октября. 67-летний местный житель упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ, в результате чего скончался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

