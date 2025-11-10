https://crimea.ria.ru/20251110/ataka-vsu-na-krym-10-dronov-sbity-nad-poluostrovom-i-chernym-morem-1150773871.html
Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем
Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем
2025-11-10T07:29
2025-11-10T07:29
2025-11-10T07:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 29 дронов сбиты над территорией Брянской области, семь БПЛА – над Курской областью, по пять – над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре беспилотника – над территориями Орловской, Тверской и Самарской областей. Также по одному БПЛА уничтожили над Калужской, Ростовской и Тульской областями.Накануне с 20:00 мск до 23:00 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем
07:29 10.11.2025 (обновлено: 07:36 10.11.2025)