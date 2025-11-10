Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251110/ataka-vsu-na-krym-10-dronov-sbity-nad-poluostrovom-i-chernym-morem-1150773871.html
Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем
Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.11.2025
Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом... РИА Новости Крым, 10.11.2025
2025-11-10T07:29
2025-11-10T07:36
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
атаки всу
новости сво
пво
министерство обороны рф
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150568190_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3e4dcca7cde34aa2b65aaec337088f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 29 дронов сбиты над территорией Брянской области, семь БПЛА – над Курской областью, по пять – над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре беспилотника – над территориями Орловской, Тверской и Самарской областей. Также по одному БПЛА уничтожили над Калужской, Ростовской и Тульской областями.Накануне с 20:00 мск до 23:00 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150568190_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25bb9126e2a1d946372d04868f9e253a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, пво, министерство обороны рф, крым
Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем за ночь сбиты 10 беспилотников ВСУ – Минобороны

07:29 10.11.2025 (обновлено: 07:36 10.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: … три – над территорией Республики Крым, семь БПЛА сбиты над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, 29 дронов сбиты над территорией Брянской области, семь БПЛА – над Курской областью, по пять – над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре беспилотника – над территориями Орловской, Тверской и Самарской областей. Также по одному БПЛА уничтожили над Калужской, Ростовской и Тульской областями.
Накануне с 20:00 мск до 23:00 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУНовости СВОПВОМинистерство обороны РФКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:56В Крым и Севастополь не допустили более миллиона тонн опасного зерна
07:29Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем
07:24Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна
07:17Четыре вагона сошли с рельсов в Ленинградской области
07:08Крымский мост - ситуация на утро понедельника
06:39Путин поблагодарил личный состав МВД за мужество и добросовестную службу
06:27Инвентаризация виноградников в Крыму: как идут работы
06:01В Севастополе не ходят катера и паромы
00:01Снова +20: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
23:3210 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
22:03Ответ Кремля о ядерных испытаниях и жуткое ДТП на Крымском мосту: главное
21:48Американский режиссер рассказал правду о Крыме и России
21:31Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури
21:08Хватит ли Крыму и Севастополю пшеницы нового урожая
20:41На Украине расширили зону принудительной эвакуации
20:27В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
20:05В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды
19:51Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
19:28Солнце на столе: как выбрать правильную тыкву и как ее есть для здоровья
Лента новостейМолния