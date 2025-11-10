https://crimea.ria.ru/20251110/ataka-vsu-na-krym-10-dronov-sbity-nad-poluostrovom-i-chernym-morem-1150773871.html

Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем

Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем - РИА Новости Крым, 10.11.2025

Атака ВСУ на Крым: 10 дронов сбиты над полуостровом и Черным морем

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом... РИА Новости Крым, 10.11.2025

2025-11-10T07:29

2025-11-10T07:29

2025-11-10T07:36

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

атаки всу

новости сво

пво

министерство обороны рф

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150568190_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3e4dcca7cde34aa2b65aaec337088f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили над российскими регионами 71 беспилотник, в том числе 10 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 29 дронов сбиты над территорией Брянской области, семь БПЛА – над Курской областью, по пять – над территориями Липецкой и Смоленской областей, по четыре беспилотника – над территориями Орловской, Тверской и Самарской областей. Также по одному БПЛА уничтожили над Калужской, Ростовской и Тульской областями.Накануне с 20:00 мск до 23:00 мск средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, пво, министерство обороны рф, крым