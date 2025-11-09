https://crimea.ria.ru/20251109/zvezda-taezhnogo-romana-vladimir-simonov-umer-na-69-m-godu-zhizni-1150759704.html

Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни

Народный артист РФ Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни, сообщил Театр Вахтангова, в котором он служил. РИА Новости Крым, 09.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Народный артист РФ Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни, сообщил Театр Вахтангова, в котором он служил."Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.Актер вошел в историю российского кино благодаря многим ролям. Одни из самых полюбившихся зрителю - в сериалах "Каменская", "Граница. Таежный роман", "Остановка по требованию", "Достоевский" и "Перевал Дятлова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

