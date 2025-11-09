Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни
Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни
Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни
Народный артист РФ Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни, сообщил Театр Вахтангова, в котором он служил. РИА Новости Крым, 09.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Народный артист РФ Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни, сообщил Театр Вахтангова, в котором он служил."Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.Актер вошел в историю российского кино благодаря многим ролям. Одни из самых полюбившихся зрителю - в сериалах "Каменская", "Граница. Таежный роман", "Остановка по требованию", "Достоевский" и "Перевал Дятлова".
Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни

Владимир Симонов умер на 69-м году жизни

07:40 09.11.2025
 
Актер, народный артист России Владимир Симонов
Актер, народный артист России Владимир Симонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Народный артист РФ Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни, сообщил Театр Вахтангова, в котором он служил.
"Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Актер вошел в историю российского кино благодаря многим ролям. Одни из самых полюбившихся зрителю - в сериалах "Каменская", "Граница. Таежный роман", "Остановка по требованию", "Достоевский" и "Перевал Дятлова".
Лента новостейМолния