Ядерные испытания "Буревестника" и "Посейдона": что ответили в Кремле
Заявления о ядерных испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" опровергли в Кремле
14:30 09.11.2025 (обновлено: 14:41 09.11.2025)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поверхностными и неверными мнения о том, что испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" являются ядерными испытаниями.
"Если это так, то, с экспертной точки зрения, это крайне поверхностное и неверное суждение”, – сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, могли ли США спутать ядерное оружие с двигателем.
По словам пресс-секретаря президента, ядерная энергетическая установка является только двигателем, в случае с “Буревестником” и “Посейдоном” речь не идет о ядерном взрыве.
Представитель Кремля указал на причины, по которым неверно считать испытания "Буревестника" и "Посейдона" ядерным испытанием, подчеркнув что ядерный движитель и ядерный взрыв являются совершенно разными темами.
"Речь идет, во-первых, о средстве доставки, и речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы. Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах", – сказал Песков.