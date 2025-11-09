https://crimea.ria.ru/20251109/yadernye-ispytaniya-burevestnika-i-poseydona-chto-otvetili-v-kremle-1150764631.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поверхностными и неверными мнения о том, что испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" являются ядерными испытаниями.По словам пресс-секретаря президента, ядерная энергетическая установка является только двигателем, в случае с “Буревестником” и “Посейдоном” речь не идет о ядерном взрыве.Представитель Кремля указал на причины, по которым неверно считать испытания "Буревестника" и "Посейдона" ядерным испытанием, подчеркнув что ядерный движитель и ядерный взрыв являются совершенно разными темами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

