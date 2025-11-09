Рейтинг@Mail.ru
Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури
Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури
Мощные вспышки снова происходят на Солнце. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T11:12
2025-11-09T11:13
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b6ef2fcf1f00c254667396989f180992.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Мощные вспышки снова происходят на Солнце. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Согласно представленному на сайте лаборатории графику, балл вспышки уже превысил Х (очень сильная) и сейчас продолжает расти.Текущее значение индекса солнечной активности по данным за 48 часов - 8, тогда как максимальное значение - 10.0.Ранее ученые прогнозировали, что Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года 7 ноября. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле "Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911500_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_e6b112e355db017f598c5076ec74d57c.jpg
Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури

Новая мега-вспышка произошла на Солнце

11:12 09.11.2025 (обновлено: 11:13 09.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Мощные вспышки снова происходят на Солнце. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля. Максимум пока не известен", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Согласно представленному на сайте лаборатории графику, балл вспышки уже превысил Х (очень сильная) и сейчас продолжает расти.
Текущее значение индекса солнечной активности по данным за 48 часов - 8, тогда как максимальное значение - 10.0.
Ранее ученые прогнозировали, что Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года 7 ноября.
