https://crimea.ria.ru/20251109/vzryv-na-linii-solntse-zemlya-chego-zhdat-ot-novoy-magnitnoy-buri-1150761660.html

Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури

Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури - РИА Новости Крым, 09.11.2025

Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури

Мощные вспышки снова происходят на Солнце. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T11:12

2025-11-09T11:12

2025-11-09T11:13

солнце

вспышки на солнце

метеозависимость

магнитные бури

геомагнитный шторм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b6ef2fcf1f00c254667396989f180992.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Мощные вспышки снова происходят на Солнце. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Согласно представленному на сайте лаборатории графику, балл вспышки уже превысил Х (очень сильная) и сейчас продолжает расти.Текущее значение индекса солнечной активности по данным за 48 часов - 8, тогда как максимальное значение - 10.0.Ранее ученые прогнозировали, что Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года 7 ноября. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле "Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, метеозависимость, магнитные бури, геомагнитный шторм, новости