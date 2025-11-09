https://crimea.ria.ru/20251109/vzryv-na-linii-solntse-zemlya-chego-zhdat-ot-novoy-magnitnoy-buri-1150761660.html
Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури
Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури
2025-11-09T11:12
2025-11-09T11:12
2025-11-09T11:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Мощные вспышки снова происходят на Солнце. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Согласно представленному на сайте лаборатории графику, балл вспышки уже превысил Х (очень сильная) и сейчас продолжает расти.Текущее значение индекса солнечной активности по данным за 48 часов - 8, тогда как максимальное значение - 10.0.Ранее ученые прогнозировали, что Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года 7 ноября. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле "Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
