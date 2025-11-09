Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 09.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251109/v-sevastopole-zakryli-reyd-1150762113.html
В Севастополе утром в воскресенье приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в воскресенье приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона

В Севастополе закрыли рейд

11:33 09.11.2025 (обновлено: 11:34 09.11.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в воскресенье приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
