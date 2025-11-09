Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251109/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-den-ostanovili-katera-i-paromy-1150771411.html
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 09.11.2025
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T20:27
2025-11-09T20:29
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_e06757e9d00485dee252c5661169e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение второй раз за день

20:27 09.11.2025 (обновлено: 20:29 09.11.2025)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41На Украине расширили зону принудительной эвакуации
20:27В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
20:05В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды
19:51Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
19:28Солнце на столе: как выбрать правильную тыкву и как ее есть для здоровья
19:10Когда "переобувать" машину в Крыму – советы автоэксперта
18:52Без каши во рту: в мире отмечают День скороговорок
18:31Опасного рака-вселенца нашли в крымских реках
18:10Миллион человек эвакуируются с Филиппин из-за супертайфуна
17:52Природный заповедник "Казантипский" закрывают для посещения
17:28Культурно-религиозный ренессанс: что повысит рождаемость в Крыму и стране
17:08Дом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в Гурзуфе
16:52Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ
16:27В Крыму увеличилось число случаев бешенства
16:16Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников
15:46Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня
15:14Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи
14:52Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета
14:30Ядерные испытания "Буревестника" и "Посейдона": что ответили в Кремле
14:17Весь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в Китае
Лента новостейМолния