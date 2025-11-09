https://crimea.ria.ru/20251109/v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-vyzhivshikh-v-dtp-na-krymskom-mostu-detey-1150761973.html

В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей

В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей - РИА Новости Крым, 09.11.2025

В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей

Дети - 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые получили травмы в результате ДТП автомобиля Mercedes на Крымском мосту, госпитализированы в больницу... РИА Новости Крым, 09.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Дети - 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые получили травмы в результате ДТП автомобиля Mercedes на Крымском мосту, госпитализированы в больницу Керчи, состояние детей тяжелое, пише РИА Новости со ссылкой на пресс-службе крымского минздрава.Два человека - водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщила ранее прокуратура Республики Крым. Автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение при попытке обгона пассажирского автобуса. Сообщалось также, что двое несовершеннолетних из легкового автомобиля получили травмы.Пациенты получают необходимую медицинскую помощь, сообщили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

