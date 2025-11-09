Рейтинг@Mail.ru
В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей
Ситуация на дорогах Крыма
В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей
В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей - РИА Новости Крым, 09.11.2025
В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей
Дети - 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые получили травмы в результате ДТП автомобиля Mercedes на Крымском мосту, госпитализированы в больницу... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T11:31
2025-11-09T11:29
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
крымский мост
керчь
минздрав крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Дети - 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые получили травмы в результате ДТП автомобиля Mercedes на Крымском мосту, госпитализированы в больницу Керчи, состояние детей тяжелое, пише РИА Новости со ссылкой на пресс-службе крымского минздрава.Два человека - водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщила ранее прокуратура Республики Крым. Автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение при попытке обгона пассажирского автобуса. Сообщалось также, что двое несовершеннолетних из легкового автомобиля получили травмы.Пациенты получают необходимую медицинскую помощь, сообщили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей

Выжившие в ДТП на Крымском мосту дети в тяжелом состоянии - минздрав РК

11:31 09.11.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Капельница - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Дети - 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые получили травмы в результате ДТП автомобиля Mercedes на Крымском мосту, госпитализированы в больницу Керчи, состояние детей тяжелое, пише РИА Новости со ссылкой на пресс-службе крымского минздрава.
Два человека - водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщила ранее прокуратура Республики Крым. Автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение при попытке обгона пассажирского автобуса. Сообщалось также, что двое несовершеннолетних из легкового автомобиля получили травмы.
"Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК "Керченская больница №1 имени Н. И. Пирогова". В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое", - сообщили в пресс-службе.
Пациенты получают необходимую медицинскую помощь, сообщили в ведомстве.
Ситуация на дорогах Крыма, ДТП, ДТП в Крыму и Севастополе, Крымский мост, Керчь, Минздрав Крыма
 
