В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей
Дети - 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые получили травмы в результате ДТП автомобиля Mercedes на Крымском мосту, госпитализированы в больницу...
2025-11-09T11:31
2025-11-09T11:31
2025-11-09T11:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Дети - 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые получили травмы в результате ДТП автомобиля Mercedes на Крымском мосту, госпитализированы в больницу Керчи, состояние детей тяжелое, пише РИА Новости со ссылкой на пресс-службе крымского минздрава.Два человека - водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщила ранее прокуратура Республики Крым. Автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение при попытке обгона пассажирского автобуса. Сообщалось также, что двое несовершеннолетних из легкового автомобиля получили травмы.Пациенты получают необходимую медицинскую помощь, сообщили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
