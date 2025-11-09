https://crimea.ria.ru/20251109/v-krymu-uvelichilos-chislo-sluchaev-beshenstva-1150733319.html

В Крыму увеличилось число случаев бешенства

В Крыму увеличилось число случаев бешенства - РИА Новости Крым, 09.11.2025

В Крыму увеличилось число случаев бешенства

Незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных отмечено в Крыму и Севастополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T16:27

2025-11-09T16:27

2025-11-09T16:27

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

животные

безопасность

арсен арзиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145924288_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_4e0ae8d6aa1b8ba5fdf026bd968d6f93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных отмечено в Крыму и Севастополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.По словам Арзиева, хороших результатов по части уменьшения числа случаев бешенства удалось достичь в Запорожской области."Так, если в том году по Запорожской области количество очагов бешенства было более 30, то в этом году всего лишь три очага", – уточнил он, добавив, что похожий показатель в части уменьшения количества очагов бешенства отмечен и в Херсонской области.В целом же эпидемическое благополучие регионов – Крыма, Севастополя, Херсонской и Запорожской областей – остается стабильным, без сильных резких вспышек, подытожил Арзиев.В конце октября карантин введен в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы.Как ранее рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, в Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животныхВ Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенкомЕсть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, животные, безопасность, арсен арзиев