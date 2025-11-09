Рейтинг@Mail.ru
В Крыму увеличилось число случаев бешенства - РИА Новости Крым, 09.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251109/v-krymu-uvelichilos-chislo-sluchaev-beshenstva-1150733319.html
В Крыму увеличилось число случаев бешенства
В Крыму увеличилось число случаев бешенства - РИА Новости Крым, 09.11.2025
В Крыму увеличилось число случаев бешенства
Незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных отмечено в Крыму и Севастополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 09.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных отмечено в Крыму и Севастополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.По словам Арзиева, хороших результатов по части уменьшения числа случаев бешенства удалось достичь в Запорожской области."Так, если в том году по Запорожской области количество очагов бешенства было более 30, то в этом году всего лишь три очага", – уточнил он, добавив, что похожий показатель в части уменьшения количества очагов бешенства отмечен и в Херсонской области.В целом же эпидемическое благополучие регионов – Крыма, Севастополя, Херсонской и Запорожской областей – остается стабильным, без сильных резких вспышек, подытожил Арзиев.В конце октября карантин введен в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы.Как ранее рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, в Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством.
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, животные, безопасность, арсен арзиев
В Крыму увеличилось число случаев бешенства

В Крыму и Севастополе увеличилось количество заболевания бешенством диких животных

16:27 09.11.2025
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных
В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Незначительное увеличение числа случаев заболевания бешенством диких животных отмечено в Крыму и Севастополе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.

"Число случаев бешенства среди диких животных в Крыму и Севастополе незначительно, но увеличилось. <...> Нас настораживают увеличение количества бешенства среди диких животных. Ситуация не критическая, и те превентивные, профилактические меры, которые проводятся, дают о себе знать", – сказал он, уточнив, что речь, в первую очередь, о вакцинальной кампании дикой фауны методом раскладки в лесах и лесополосах съедобной вакцины.

По словам Арзиева, хороших результатов по части уменьшения числа случаев бешенства удалось достичь в Запорожской области.
"Так, если в том году по Запорожской области количество очагов бешенства было более 30, то в этом году всего лишь три очага", – уточнил он, добавив, что похожий показатель в части уменьшения количества очагов бешенства отмечен и в Херсонской области.
В целом же эпидемическое благополучие регионов – Крыма, Севастополя, Херсонской и Запорожской областей – остается стабильным, без сильных резких вспышек, подытожил Арзиев.
В конце октября карантин введен в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы.
Как ранее рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, в Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством.
