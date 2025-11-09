https://crimea.ria.ru/20251109/v-krymu-nashli-dva-nezakonnykh-karera-na-selkhozzemlyakh-1150733452.html

В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Два незаконных карьера по добыче щебня и других ископаемых на территории сельхозземель выявили в Первомайском и Красногвардейском районах Крыма. Сумма ущерба поставила более 400 миллионов рублей. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.По словам Арзиева, в адрес этих предприятий была направлена досудебная претензия. По одному из случаев ведомство направило дело на рассмотрение в суд, чтобы взыскать ущерб в судебном порядке. По второму случаю срок добровольной компенсации еще не прошел. Если ущерб не будет добровольно выплачен, ведомство также обратится в суд с целью принудительно взыскания средств.Ранее сообщалось, что Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль РоссииИностранцам запретят разрабатывать российские недраКакие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и Европе

