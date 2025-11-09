Рейтинг@Mail.ru
В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях - РИА Новости Крым, 08.11.2025
В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях
В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях - РИА Новости Крым, 08.11.2025
В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях
Два незаконных карьера по добыче щебня и других ископаемых на территории сельхозземель выявили в Первомайском и Красногвардейском районах Крыма. Сумма ущерба... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-09T07:02
2025-11-08T17:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Два незаконных карьера по добыче щебня и других ископаемых на территории сельхозземель выявили в Первомайском и Красногвардейском районах Крыма. Сумма ущерба поставила более 400 миллионов рублей. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.По словам Арзиева, в адрес этих предприятий была направлена досудебная претензия. По одному из случаев ведомство направило дело на рассмотрение в суд, чтобы взыскать ущерб в судебном порядке. По второму случаю срок добровольной компенсации еще не прошел. Если ущерб не будет добровольно выплачен, ведомство также обратится в суд с целью принудительно взыскания средств.Ранее сообщалось, что Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения.
крым, арсен арзиев, новости крыма, первомайский район, красногвардейский район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях

Ущерб на 400 млн рублей принесла работа незаконных карьеров по добыче ископаемых в Крыму

07:02 09.11.2025
 
© РИА Новости КрымКарьер. Архивное фото
Карьер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Два незаконных карьера по добыче щебня и других ископаемых на территории сельхозземель выявили в Первомайском и Красногвардейском районах Крыма. Сумма ущерба поставила более 400 миллионов рублей. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым, подводя итоги работы за десять месяцев, сообщил руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.

"В этом году мы выявили два карьера по выработке щебня, песка и добыче других ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения в Первомайском и Красногвардейском районах. Выставили претензию к части ущерба, понесенному почвам, сумма ущерба составила более 400 миллионов рублей", - сообщил он.

По словам Арзиева, в адрес этих предприятий была направлена досудебная претензия. По одному из случаев ведомство направило дело на рассмотрение в суд, чтобы взыскать ущерб в судебном порядке. По второму случаю срок добровольной компенсации еще не прошел. Если ущерб не будет добровольно выплачен, ведомство также обратится в суд с целью принудительно взыскания средств.
Ранее сообщалось, что Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения.
КрымАрсен АрзиевНовости КрымаПервомайский районКрасногвардейский районФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
 
