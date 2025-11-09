Рейтинг@Mail.ru
В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 09.11.2025
В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды
В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 09.11.2025
В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды
Погода в Крыму в начале следующей недели будет существенно теплее нормы ноября, а в среду и четверг на полуостров придут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 09.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Погода в Крыму в начале следующей недели будет существенно теплее нормы ноября, а в среду и четверг на полуостров придут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По прогнозу специалиста, понедельник примет эстафету комфортных метеоусловий от выходных. "Без осадков, под утро +7…+12, днем +16…+20. Конечно, на рекорд это не тянет, поскольку, напомню, что рекорд для ноября держится с 1926 года, когда в Симферополе было +28 градусов. Но, тем не менее, тоже вполне себе комфортная атмосфера", – отметил метеоролог.Начиная со вторника скажется влияние фронтальной системы. "Небо нахмурится, вечером могут брызнуть небольшие дожди, и в сумерках +9…+14, днем тепло, + 15...+20", – рассказал Тишковец."В четверг – эхо уходящего циклона. В ночные и утренние часы местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью +6...+11. Днем посвежеет из-за северной тяги ветров до +10…+15", – отметил Тишковец.Но начиная уже с пятницы на выходных ситуация стабилизируется, заверил он."Антициклон займет свои позиции и обеспечит крымчан очень комфортными погодными условиями, когда ночью будет +5…+10, +6…+11, и днем в пятницу +11…+16, а в следующую субботу и воскресенье – от +13 до +18 градусов, что на 4-5 градусов теплее нормы" - разъяснил синоптик.Такие метеоусловия будут держаться и в последующем, так что в целом ноябрь будет достаточно теплым, и никаких зимних сценариев на горизонте пока не видно, подытожил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Новости
евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды

В Крым на неделе прорвется холодный атмосферный фронт

20:05 09.11.2025
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Автомобиль в районе Судака в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Погода в Крыму в начале следующей недели будет существенно теплее нормы ноября, а в среду и четверг на полуостров придут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По прогнозу специалиста, понедельник примет эстафету комфортных метеоусловий от выходных.
"Без осадков, под утро +7…+12, днем +16…+20. Конечно, на рекорд это не тянет, поскольку, напомню, что рекорд для ноября держится с 1926 года, когда в Симферополе было +28 градусов. Но, тем не менее, тоже вполне себе комфортная атмосфера", – отметил метеоролог.
Начиная со вторника скажется влияние фронтальной системы. "Небо нахмурится, вечером могут брызнуть небольшие дожди, и в сумерках +9…+14, днем тепло, + 15...+20", – рассказал Тишковец.

И самый ненастный день в Крыму, по мнению эксперта, ожидается на следующей неделе в среду, когда в регион прорвется холодная фронтальная система и принесет интенсивные ливневые дожди в общем количестве до 7-12 мм, это около одного ведра дождевой воды на метр улиц. Ночью +8…+13, днем температура понизится до +13…+18 градусов.

"В четверг – эхо уходящего циклона. В ночные и утренние часы местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью +6...+11. Днем посвежеет из-за северной тяги ветров до +10…+15", – отметил Тишковец.
Но начиная уже с пятницы на выходных ситуация стабилизируется, заверил он.
"Антициклон займет свои позиции и обеспечит крымчан очень комфортными погодными условиями, когда ночью будет +5…+10, +6…+11, и днем в пятницу +11…+16, а в следующую субботу и воскресенье – от +13 до +18 градусов, что на 4-5 градусов теплее нормы" - разъяснил синоптик.
Такие метеоусловия будут держаться и в последующем, так что в целом ноябрь будет достаточно теплым, и никаких зимних сценариев на горизонте пока не видно, подытожил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС".
