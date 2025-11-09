https://crimea.ria.ru/20251109/v-krym-na-nedele-prorvutsya-livnevye-dozhdi--kogda-zhdat-ukhudsheniya-pogody-1150733748.html

В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды

В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 09.11.2025

В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды

Погода в Крыму в начале следующей недели будет существенно теплее нормы ноября, а в среду и четверг на полуостров придут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T20:05

2025-11-09T20:05

2025-11-09T18:10

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150510662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c325badaf321e1fe1569ed1753294d3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Погода в Крыму в начале следующей недели будет существенно теплее нормы ноября, а в среду и четверг на полуостров придут дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По прогнозу специалиста, понедельник примет эстафету комфортных метеоусловий от выходных. "Без осадков, под утро +7…+12, днем +16…+20. Конечно, на рекорд это не тянет, поскольку, напомню, что рекорд для ноября держится с 1926 года, когда в Симферополе было +28 градусов. Но, тем не менее, тоже вполне себе комфортная атмосфера", – отметил метеоролог.Начиная со вторника скажется влияние фронтальной системы. "Небо нахмурится, вечером могут брызнуть небольшие дожди, и в сумерках +9…+14, днем тепло, + 15...+20", – рассказал Тишковец."В четверг – эхо уходящего циклона. В ночные и утренние часы местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью +6...+11. Днем посвежеет из-за северной тяги ветров до +10…+15", – отметил Тишковец.Но начиная уже с пятницы на выходных ситуация стабилизируется, заверил он."Антициклон займет свои позиции и обеспечит крымчан очень комфортными погодными условиями, когда ночью будет +5…+10, +6…+11, и днем в пятницу +11…+16, а в следующую субботу и воскресенье – от +13 до +18 градусов, что на 4-5 градусов теплее нормы" - разъяснил синоптик.Такие метеоусловия будут держаться и в последующем, так что в целом ноябрь будет достаточно теплым, и никаких зимних сценариев на горизонте пока не видно, подытожил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20251101/bez-snega-i-ledyanykh-dozhdey-kakim-budet-posledniy-mesyats-oseni-v-krymu-1150582093.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма