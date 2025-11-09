https://crimea.ria.ru/20251109/uchastok-trassy-iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast-otkryt-posle-remonta-1150761054.html

Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта

Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Самый длинный участок трассы Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью длиной более 11 километров официально введен в экспуатацию, сообщают в министерстве транспрота республики Крым.Ремонт трассы, граничащий с Херсонской областью, был выполнен по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". По этому же проекту завершился ремонт пяти участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, общая протяженность которых составила около 30 километров."Процесс ремонта дороги был комплексным и проводился в несколько обязательных технологических этапов. Сначала с помощью тяжелой техники, такой как фрезы и экскаваторы, было полностью демонтировано старое, изношенное дорожное покрытие. Основание было тщательно уплотнено с помощью вибрационных катков. Следующей ключевой стадией стала укладка нового асфальтобетонного покрытия", - сообщили в профильном министерстве.Финальные работы были направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах

