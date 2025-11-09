Рейтинг@Mail.ru
Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251109/uchastok-trassy-iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast-otkryt-posle-remonta-1150761054.html
Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта
Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта
Самый длинный участок трассы Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью длиной более 11 километров официально введен в экспуатацию, сообщают... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T10:13
2025-11-09T10:21
новости
дороги крыма
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крым
херсонская область
минтранс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145783996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_825047367a4fe7ef8dc914ba140f51ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Самый длинный участок трассы Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью длиной более 11 километров официально введен в экспуатацию, сообщают в министерстве транспрота республики Крым.Ремонт трассы, граничащий с Херсонской областью, был выполнен по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". По этому же проекту завершился ремонт пяти участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, общая протяженность которых составила около 30 километров."Процесс ремонта дороги был комплексным и проводился в несколько обязательных технологических этапов. Сначала с помощью тяжелой техники, такой как фрезы и экскаваторы, было полностью демонтировано старое, изношенное дорожное покрытие. Основание было тщательно уплотнено с помощью вибрационных катков. Следующей ключевой стадией стала укладка нового асфальтобетонного покрытия", - сообщили в профильном министерстве.Финальные работы были направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145783996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8303c958d90ff0bfe52e7c35f2d62a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, дороги крыма, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, херсонская область, минтранс крыма
Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта

Большой участок трассы из Крыма в Херсонскую область введен в эксплуатацию после ремонта

10:13 09.11.2025 (обновлено: 10:21 09.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Самый длинный участок трассы Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью длиной более 11 километров официально введен в экспуатацию, сообщают в министерстве транспрота республики Крым.

"Два других участка, суммарной длиной около 11,5 км, полностью готовы, и в настоящее время ведется подготовка документов для подписания акта ввода объектов в эксплуатацию", - говорится в информации на официальном сайте министерства.

Ремонт трассы, граничащий с Херсонской областью, был выполнен по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". По этому же проекту завершился ремонт пяти участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, общая протяженность которых составила около 30 километров.
"Процесс ремонта дороги был комплексным и проводился в несколько обязательных технологических этапов. Сначала с помощью тяжелой техники, такой как фрезы и экскаваторы, было полностью демонтировано старое, изношенное дорожное покрытие. Основание было тщательно уплотнено с помощью вибрационных катков. Следующей ключевой стадией стала укладка нового асфальтобетонного покрытия", - сообщили в профильном министерстве.
Финальные работы были направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
 
НовостиДороги КрымаРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогКрымХерсонская областьМинтранс Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе
13:32Над Крымом отработала ПВО
13:27Новости СВО: потери среди боевиков ВСУ за сутки превысили 1300 человек
12:58Армия РФ продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ у Купянска
12:07Армия России освободила Рыбное в Запорожской области
12:03Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу
11:47Мощное землетрясение и угроза цунами в Японии - что известно
11:33В Севастополе закрыли рейд
11:31В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей
11:23Пять человек пострадали в жутком ДТП под Евпаторией
11:12Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури
10:30Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ
10:13Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта
09:51На Камчатке спасли геолога из-под лавины
09:41Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены 3:33
09:11На Дону столкнулись два теплохода
08:52Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества
08:47Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК
08:16США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно - Сийярто
07:40Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни
Лента новостейМолния