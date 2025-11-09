https://crimea.ria.ru/20251109/ssha-isklyuchili-postavki-gaza-v-vengriyu-iz-sanktsiy-bessrochno---siyyarto-1150759966.html
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно - Сийярто
2025-11-09T08:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто настаивает, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно.Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее агентство Рейтер передавало, что источник в Белом доме опровергает заявление Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США, заявляя, что исключение действует один год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
