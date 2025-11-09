Рейтинг@Mail.ru
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно - Сийярто
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно - Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто настаивает, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T08:16
2025-11-09T08:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто настаивает, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно.Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее агентство Рейтер передавало, что источник в Белом доме опровергает заявление Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США, заявляя, что исключение действует один год.
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно - Сийярто

08:16 09.11.2025
 
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто настаивает, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее агентство Рейтер передавало, что источник в Белом доме опровергает заявление Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США, заявляя, что исключение действует один год.
"Некоторые СМИ утверждают, что исключение США для Венгрии в отношении санкций на нефть и газ будет действовать лишь один год. Это фейк. Те, кто пишут это, не были (на переговорах – ред.). Освобождение носит постоянный характер и делается на неопределенный срок", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х.
Лента новостейМолния