Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК

Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан, однако многочисленные народные бунты против... РИА Новости Крым, 09.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан, однако многочисленные народные бунты против такой политики киевского режима вряд ли возможны. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева."Бусификация" набирает оборотыТяжелая ситуация для ВСУ на фронте и огромные потери вынуждает киевский режим значительно активизировать насильственную мобилизацию украинцев, которую в народе окрестили "бусификацией". Случаи произвола сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) появляются в информационном пространстве ежедневно. Также случаются смерти украинцев от избиений в ТЦК, которые выдаются за несчастные случаи или самоубийства. При этом, по данным инсайдеров, сейчас штат центров комплектования превышает 100 тысяч человек, при этом генштаб ВСУ разрешил увеличить его численность на 40%, чтобы более активно и эффективно отлавливать мужчин на улицах.По словам Натальи Киселевой, действия ТЦК сегодня являются главным разделителем и раздражителем для украинского общества. Эксперт привела данные, озвученные украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, согласно которым количество жалоб граждан на действия военкомов растет, как снежный ком. Если в 2022 году их было менее 20, в 2023 – выросло до 500, в 2024 – превысило 3000, а за 10 месяцев текущего года достигло уже 5000.Растет и число штрафов, которые выписывают ТЦКашники. Если сравнивать аналогичные периоды (с января по октябрь) прошлого и текущего годов, то количество штрафов и административных дел увеличилось более чем в два раза – с 21 тысячи до 47 тысяч."Такие цифры красноречиво опровергают утверждения некоторых украинских политиков о том, что видео с насильственной мобилизацией являются российскими фейками, сделанными "на Мосфильме". Сейчас, правда, уже не Мосфильм обвиняют, как это было со строительством Крымского моста, а искусственный интеллект. Динамика числа жалоб говорит о том, что снимают эти видео "операторы" украинской "киностудии Довженко", причем народные и в реальности, а не в студийных павильонах и декорациях", - констатировала социолог."Моя хата с краю"С ростом числа жалоб и штрафов растет и сопротивление, но оно носит фрагментарный характер, указала Киселева. Причиной этому, по ее мнению, является распространенность так называемого "хуторского мышления".Эксперт отметила, что скептически относится к прогнозам некоторых западных экспертов, предрекающих массовые сопротивления действующему нацистскому режиму.Случаи сопротивления людоловам из ТЦК, по ее мнению, будут умножаться, в том числе и потому, что предполагается увеличить их штат. Но повсеместного самоорганизованного протеста ожидать не стоит, уверена Киселева."Поговорка "Моя хата с краю" преобладает в общественном сознании. А когда их хаты окажутся в центре событий, то человеческих ресурсов для сопротивления уже не будет – одни сбегут, других уничтожат их же сограждане, только имеющие бронь от мобилизации. Украина как изначально западный антироссийских проект приговорена к саморазрушению и самоуничтожению", - подытожила специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве На Украине группа мужчин отбила у военкомов мобилизованного Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими

