Солнце на столе: как выбрать правильную тыкву и как ее есть для здоровья

Эксперты Роскачества назвали признаки самой лучшей и полезной тыквы и дали советы по ее выбору на прилавках.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Эксперты Роскачества назвали признаки самой лучшей и полезной тыквы и дали советы по ее выбору на прилавках.Во-первых, отметили в ведомстве, чем ярче цвет тыквы, тем она полезнее.Помимо каротина, в тыкве много пектина, калия, кальция, фосфора. В семенах содержится большое количество полезных жиров и легких растительных белков.Помимо оттенка при выборе следует посмотреть на хвостик этого бахчевого – он должен быть подсохший – это значит, что тыква полностью созрела.Следующий совет от экспертов – ориентироваться на вес тыквы: из плодов одинакового размера выбирайте более тяжелый – высокая плотность означает больше сухих веществ и сахаров."У плодов с выраженной "широкой" частью мякоть обычно более насыщенная по вкусу. Осенние партии конца сентября – ноября, как правило, слаще ранних", – рассказали специалисты.Эксперты ведомства рекомендуют выбирать разные сорта тыкв для разных блюд. Например, крупноплодная тыква подходит для запекания, овощного рагу."В целом виде хранить такую тыкву можно несколько месяцев и она не потеряет потребительских свойств и не станет менее полезной. А вот в разрезанном состоянии ей долго не пролежать. Большие плоды, которые не получится использовать в течение недели, можно почистить и заморозить", – подсказывают специалисты.Небольшие тыквы круглой формы – твердокорые, имеют вкусные семечки, но жесткую мякоть. Эти тыковки подойдут для приготовления супов.Самая вкусная тыква – мускатная, обычно грушевидной формы, ее мякоть может содержать до 11,5% сахаров, что делает ее хорошим десертом. Мускатные сорта обладают выраженным сладким вкусом и дынным ароматом.Если тыква сорвана рано, ей можно дать дозреть, положив плоды в прохладном месте – крахмал перейдет в мякоти в сахар. При температуре 6–8 градусов и относительной влажности 60–70% целую тыкву можно хранить от четырех месяцев до года без потери питательных свойств.При этом наиболее полезно тыкву есть сырой – в составе салатов. Второй по пользе вариант – запеченная тыква.

